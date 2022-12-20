华为 nova 6/7 系列 4 款机型开启鸿蒙 HarmonyOS 3 公测招募

IT之家 12 月 20 日消息，华为 nova 7 5G、nova 7 Pro 5G、nova 6、nova 6 5G 四款机型今日开启鸿蒙 HarmonyOS 3 公测招募。

IT之家小伙伴可以通过“我的华为 / 会员中心”App-首页-升级尝鲜，了解详情一键报名参与公测尝鲜，成功后按照页面提示“前往软件更新”下载版本进行升级。

注意，升级前要确保当前手机系统版本在支持升级的基线版本上，如果当前不在基线版本上，需要先在线升级到此版本后再参加公测尝鲜活动。

华为在今年 9 月推出了鸿蒙 HarmonyOS 3 系统，带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍等。

在 11 月 4 日华为开发者大会 HDC2022 上，华为已经推出了 HarmonyOS 3.1 版本。HarmonyOS 3.1 版本主推 ArkTS 开发语言，ArkTS API 的数量也将达到 10000+，主要 API 能力包括：增强的声明式 UI 能力、全新的应用开发模型 ——Stage 模型，并在 DFX、Web 组件开发、国际化开发、通信互联、媒体软件等子系统能力方面有所更新或增强，这些能力标志着 HarmonyOS 全面进入 ArkTS 语言的声明式开发阶段。