天数智芯发布通用 GPU 推理产品智铠 100，峰值算力可达 384TFlops@int8

IT之家 12 月 20 日消息，上海天数智芯半导体有限公司（以下简称“天数智芯”）今日举行了“智赋万物 继往‘铠’来”全新通用 GPU 产品线上发布会，推出通用 GPU 推理产品“智铠 100”及其 AI 应用案例。

天数智芯总裁盖鲁江表示，智铠 100 是继天垓 100 后天数智芯正式向市场推出的第二款产品，标志着天数智芯成为国内唯一拥有云边协同、训推组合的完整通用算力系统全方案提供商。

天数智芯于今年 5 月成功点亮智铠 100，今日官方正式亮相了该产品，包含三大特质：

其一是计算性能高。智铠 100 芯片支持 FP32、FP16、INT8 等多精度混合计算，实现了指令集增强、算力密度提升、计算存储再平衡，支持多种视频规格解码。

此次发布会推出的智铠 100 产品卡，可提供最高 384TFlops@int8、96TFlops@FP16、24TFlops@FP32 的峰值算力，800GB / s 的理论峰值带宽以及 128 路并发的多种视频规格解码能力。相较于市场上现有主流产品，智铠 100 将提供 2-3 倍的实际使用性能。

其二是应用覆盖广。基于天数智芯第二代通用 GPU 架构，智铠 100 多达 800 余条通用指令集，支持国内外主流深度学习开发框架，拥有丰富编程接口拓展和高性能函数库，可以灵活支持各种算法模型，便于客户自定义开发。智铠 100 广泛适用于智慧城市、智慧港口、智慧交通、智能制造、电力、智能语音、医疗、教育、智慧金融等众多场景。

其三是使用成本低。延续天垓 100 开发易迁移的特点，智铠 100 全面支持推理及训练一体化方案，能够在不额外增加购置成本的情况下完成增量训练工作，有效减少用户的成本支出。延续天垓 100 的生态兼容策略，智铠 100 仍提供开箱即用的产品体验，降低用户的开发成本和使用成本。

IT之家了解到，去年 3 月，天数智芯发布了首款通用 GPU 训练产品“天垓 100”，官方今日称累计销售订单突破 5 亿元。

▲ 天垓 100