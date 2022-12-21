比前代贵 25% 左右，英特尔第 13 代酷睿 i5-13400 售价曝光

IT之家 12 月 21 日消息，美国大型零售商 ShopBLT 近日分享了英特尔即将推出的酷睿 i5-13400 处理器的定价信息。该零售商列表显示了“酷睿 i5-13400”的英特尔 10 核 Raptor Lake-S 处理器，该处理器共有两个版本，无集显型号为 i5-13400F，而带集显型号为 i5-13400。

零售商没有确认核心数量，但提到了缓存为 20MB，基础时钟频率为 2.5GHz。此外清单显示英特尔下一代 CPU 系列的价格将比前代产品高出 24% 至 27%。虽然提价幅度明显，但值得一提的是由于核心数量从 6 个增加到 10 个，更准确地说，在芯片本身上启用了 4 个高效核心，因此 i5-13400 的性能应该比 Alder Lake 版本有较大的提升。

IT之家了解到，一些早期基准测试结果表明，i5-13400 多核性能应该要比 i5-12400 快 24%，单核性能要快 7%。

根据传言，英特尔将于 2023 年 1 月 3 日在 CES 2023 期间宣布后推出其第 13 代酷睿系列。重要的是，酷睿 i5-13400 苏不是唯一推出的处理器，该公司还将推出 i9-13900、i7-13700、i5-13600、i5-13500 和 i3-13100 SKU，所有这些产品的基本功率为 65W。