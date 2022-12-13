英特尔 13 代酷睿非 K 处理器 CineBench 测试曝光，多核最高提升 64%

IT之家 12 月 13 日消息，英特尔预计将在下月的 CES 上发布 13 代酷睿非 K 处理器，现在爆料人“g01d3nm4ng0”放出了该系列处理器的 Cinebench R23 跑分信息。

图源 g01d3nm4ng0

如上所示，13 代酷睿非 K 系列在单核跑分与 12 代酷睿差距在 3-10% 之间；多核跑分提升较大，i5-13500 相比 i5-12500 提升 64%，i5-13600 相比 i5-12600 提升 59%。

IT之家了解到，根据之前爆料，i9-13900 将为 8 大核 + 16 小核，i7-13700 为 8 大核 + 8 小核，i5-13600 为 6 大核 + 8 小核心，i5-13500 为 6 大核 + 8 小核，i5-13400 为 6 大核 + 4 小核，i3-13100 为 4 核 8 线程，无小核。相比 12 代非 K 酷睿，13 代增加了小核心，故多核分数提升明显。

英特尔 13 代酷睿处理包括酷睿 i9-13900K / KF、i7-13700K / KF、i5-13600K / KF 等 K 系列处理器已经上市，国行首发价分别为 4899 元 / 4699 元、3499 元 / 3299 元、2699 元 / 2499 元。非 K 系列配合即将发布的 B660 或即将上市的 B760 主板将会拥有更高性价比。