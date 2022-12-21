特斯拉股价创 52 周新低，马斯克甩锅给利率但遭质疑

北京时间 12 月 21 日早间消息，据报道，当地时间周二，美国电动车制造商特斯拉公司的股价大幅暴跌，创造了过去 52 个星期的最低值，收盘价为每股 139 美元，当天跌幅高达 8%。当日美国股市有涨有跌，特斯拉表现尤为糟糕。

随后，特斯拉首席执行官马斯克将股价大跌部分归因于美国宏观经济形势。

长期以来看多特斯拉股价的美国知名投资人罗斯・盖伯尔（Ross Gerber）在推特发帖称，特斯拉的股价是目前没有首席执行官现状的准确估值，公司董事会表现不错，但是现在到了调整董事会的时候。

据报道，盖伯尔本人发起了一个非正式的网络运动，希望其他特斯拉投资人能够投票支持，让他进入特斯拉董事会。

马斯克回应了盖伯尔的推文。他表示，随着有保证的美国银行储蓄账户利息率开始接近美国股市的回报率（这是无法保证的），美国人会越来越多的把资金从股市撤出来，换成现金，这导致了美国股市各种股票价格大跌。

不过，自从马斯克在今年 4 月宣布收购推特网站的计划以来，特斯拉的股价跌幅明显超过其他大型汽车制造商。数据显示，特斯拉这一期间股价跌幅高达 59%，福特汽车下跌了 26%，通用汽车下跌 12%，标准普尔 500 指数则是下跌了 14%。

正如盖伯尔所分析，目前作为特斯拉首席执行官的马斯克有太多牵扯精力的事情。比如 10 月份，马斯克完成了对推特网站的高杠杆并购，之后作为推特的新东家和新首席执行官，马斯克所作所为引发了巨大争议。需要指出的是，除了推特、特斯拉之外，马斯克还担任另外一家美国国防承包商、民营火箭公司 SpaceX 的首席执行官。

为了完成推特收购，马斯克抛售了自己持有的大量特斯拉股份，其中包括本月初最新销售的 36 亿美元股票。

之前，马斯克对推特员工表示，自己卖掉特斯拉的股份来拯救推特的业务，然而他后来在推特裁减了大约一半的员工，并推出大量的新政策（有的政策被他自己朝令夕改）。

从 10 月份以来，马斯克把自己的精力放在推特领头人的新职务上，然而在这一时期，特斯拉所面临的挑战并不少。

最近特斯拉开始在中国提供价格折扣等优惠，以刺激销量。另外特斯拉还在忙于提升两家新工厂（美国得克萨斯州奥斯汀、德国布莱登堡）的运营效率。

据悉，和其他汽车制造商一样，特斯拉目前面临长期的供应链问题。而在欧洲市场，随着能源价格大幅上涨，可能影响到纯电车对于普通消费者的吸引力。

特斯拉所面临的一系列挑战，导致日本瑞穗证券和金融机构“Evercore ISI”在本周二削减了特斯拉的目标股价。

瑞穗证券的分析师在研究报告中表示，从近期看来，特斯拉电动车销售存在潜在的软肋，主要原因是宏观经济形势不佳，消费者购买力疲软将会影响到高价格电动车的需求。

不过瑞穗证券对于特斯拉的长期销售前景看好。研究报告指出，特斯拉新建的电动车工厂将带来竞争优势，另外美国政府考虑中的全新电动车消费退税可能刺激市场需求。不过在中国市场，一些电动车的退税政策将会在明年初结束。

瑞穗证券对特斯拉股票定出了买入评级，目标股价确定为 285 美元。

曾经在美国证券交易委会工作的美国范德堡大学助理教授怀特（Joshua White）表示，实际上，在特斯拉近期的股价下跌中，只有一小部分能够归因于美联储上调利率，推特对马斯克的干扰是一个重要原因。

怀特还评论称，今年 4 月，马斯克曾表示不会抛售特斯拉更多股份，但是接下来继续抛售，卖掉了价值几十亿美元的股份，他可能已经失去了特斯拉投资人的信任。

怀特表示，马斯克一直在大批量抛售特斯拉股份，他曾经说过基本上卖完了，不会再卖，但是动嘴巴是简单的，他承诺之后又继续卖股票。现在投资人对于特斯拉股价的反弹已经不再那么充满信心。