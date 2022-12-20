被票选卸任推特 CEO，马斯克称以后只有蓝 V 用户才能进行政策相关投票

IT之家 12 月 20 日消息，马斯克 18 日要求推特用户投票，以决定他是否应该辞去推特 CEO 一职，并表示将遵循网友的投票结果。这场表决吸引超过 1750 万人参与。结果显示，约 57.5% 的投票者要马斯克辞职，42.5% 支持他继续任推特 CEO。这意味着如果马斯克遵守诺言，那么他将辞任推特 CEO。

马斯克还没有正面回应是否会遵循此次网友的投票结果卸任推特 CEO，但他似乎不打算在短期内遵守这项结果，他明确表示目前没有继任者，“问题不在于寻找 CEO，而在于寻找能够让推特活下来的 CEO”。

还有网友质疑，马斯克或许已经选择好了他的继任者，只是表面上发起民意调查，看起来仿佛是让人们作出了决定。对此马斯克进行了否认。马斯克称，目前没有愿意带领推特活下去的人选，因此目前尚未有继任者。

此外，有人称目前推特上有大量机器人账号在投反对票，推特应该先对这些假账号进行清理再投票。还有人称，应该只允许付费的蓝 V 用户在政策相关的民意调查中进行投票。对此马斯克称，“好想法，推特将做出此类改变。”

IT之家了解到，自从收购推特以来，马斯克进行了一系列令人眼花缭乱的变革，让广告商感到不安，也让用户感到失望。