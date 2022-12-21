树莓派 5 明年不会推出，进入供应链“恢复年”

IT之家 12 月 21 日消息，Raspberry Pi（树莓派）首席执行官 Eben Upton 在最近的一次采访中说，明年是 Raspberry Pi 以及整个行业从过去两年的供应链问题中恢复过来的一年，明年不会推出树莓派 5。

因芯片短缺，树莓派 Raspberry Pi 4 遭到了严重的产能不足问题，即使涨价依旧供不应求，这也让树莓派开发基金会很无奈。在接受 ExplainingComputers 采访时，Eben Upton 称在设备“供应受限”的 18 个月里，已经准备好为零售客户预留数十万台设备。他指出，主要占用树莓派设备现有供应量的公司不是大公司，而是“夫妻经营店”，他们以树莓派平台为基础生产硬件产品，并购买上百台树莓派来满足需求。

“不要指望明年会有 Pi 5...... 明年是一个复苏年，”Upton 说，“一方面，供应链的原因让我们不得不慢下来。另一方面，它使一切都慢下来了。因此，我认为在我们考虑推出任何东西之前，花一年时间是有好处的...... 花一年时间从刚刚发生在我们所有人身上的事情中恢复过来。”

Upton 说，如果推出的树莓派 5 供应不能满足需求，或者吞噬了其它树莓派设备的产能，将是“一场灾难”。

IT之家了解到，Raspberry Pi 中文名称树莓派，是一款由剑桥大学的工程师和计算机科学家设计的微型单板计算机，目的是以低价的硬件及自由软件来促进学校基本计算机科学教育。自 2012 年 2 月 28 日发布之后 10 年里逐渐成长为一个计算机行业的庞然大物，树莓派在 2022 年的 2 月 28 日迎来了 10 周年纪念日。