红魔 8 Pro 系列确认搭载全球首款屏下式柔性直屏，与京东方联合定制

IT之家 12 月 21 日消息，红魔游戏手机官方今日上午带来了红魔 8 Pro 系列的最新预热信息，确认新机搭载全球首款屏下式柔性直屏。

从预热信息来看，该屏幕与京东方联合定制，通过 18 道光罩工序制程极限、42 项创新生产工艺，达到“最完美的无孔视效、最震撼的屏占比以及最佳的色彩效果”。

IT之家了解到，红魔 8 Pro 系列电竞旗舰将于 12 月 26 日 15:00 发布，为首款骁龙 8 Gen 2 游戏手机。官方渲染图显示，红魔 8 Pro 系列采用了直角边框和直屏，拥有透明外壳版本，能直接透过透明外壳看到手机内部的零部件，包括第二代骁龙 8 处理器。

此前，型号为 NX729J 的努比亚 5G 手机入网工信部，预计为即将发布的红魔 8 Pro 系列机型。工信部信息显示，红魔 8 Pro 系列拥有 163.98×76.35×8.9mm 机身尺寸，重 228 克，采用 6.8 英寸 OLED 屏幕，支持 1116×2480 分辨率与 1600 万色深。

配置方面，红魔 8 Pro 系列内置 5720mAh / 4900mAh 电池，搭载 Android 操作系统，支持屏下指纹识别，前置 800 万像素摄像头，后置 5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素摄像头组合。