美国玩家获得世界最多电子游戏收藏吉尼斯纪录，总计 24268 部

IT之家 12 月 21 日消息，美国一名玩家凭借 24268 部电子游戏收藏，打破了吉尼斯世界纪录。

来自得克萨斯州的安东尼奥-罗梅罗-蒙特罗 (Antonio Romero Monteiro) 是一名现年 45 岁的电子游戏玩家，其收藏游戏已经累计 30 多年了，自从 1987 年开始，并且自 2019 年以来一直保持着最多电子游戏收藏的纪录，当时他收藏的游戏为 20139 个，在不到三年的时间里，他拥有的视频游戏数量又增加了 4000 多个，现在多达 24268 个。

根据吉尼斯世界纪录，蒙特罗收藏的游戏横跨 100 多台游戏机，总价值达 210 万美元。蒙特罗称：“最初，我的收藏集中在购买和重新购买我年轻时玩过的一些游戏，慢慢地，扩展到包括我一直想玩，但没有机会玩的游戏，并最终扩展到完成个别系统的收藏。”

蒙特罗的收藏还为他赢得了吉尼斯世界纪录中最大的 Xbox 物品收藏家、最大的世嘉物品收藏家、最大的任天堂物品收藏家和最大的 PlayStation 物品收藏家的称号。

IT之家了解到，蒙特罗使用双重库存系统，已经能够跟踪和管理他的整个收藏。其中一个库存系统是一个应用程序，对他所拥有的每一个游戏按系统和字母顺序进行编目。另一个系统是蒙特罗创建的自定义数据库，用于核对他所拥有的游戏和他还缺少的游戏以完成他的收藏。