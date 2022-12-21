联想新一代 Mini LED 显示器率先搭载 USB4 PD 3.1 接口，支持 140W 反向供电

IT之家 12 月 21 日消息，当前一些高端显示器搭载全功能 USB-C 或雷电 4 接口，可提供 90W 或 100W 的反向供电能力，从而实现一线连接轻薄本。现在，联想发布了 ThinkVision P 系列 Mini LED 显示器新品，率先搭载了支持 PD 3.1 协议的 USB4 接口，将供电能力提升到了 140W。

ThinkVision P27pz-30 Mini-LED 显示器

IT之家了解到，这款显示器的 USB4 接口支持视频传输、数据传输和最高 140W 的反向供电。在 140W 输出功率下，新一代支持 USB-C PD 3.1 供电的独显轻薄本应该也能在一线连的情况下全速运行，不用再单独使用电源适配器，让桌面空间更加整洁。

参数方面，新一代 ThinkVision P 系列高端显示器搭载 27 英寸或 31.5 英寸 Mini LED 屏，1152 分区背光，3840 x 2160 分辨率，1200 尼特峰值亮度，通过了 DisplayHDR1000 认证，覆盖 98% 的 DCI-P3 色域。

两款显示器将于 2023 年 8 月上市，价格分别为 1699 美元（当前约 11859 元人民币）和 1999 美元（当前约 13953 元人民币）。