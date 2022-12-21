TrendForce 集邦：预计 2023 年 Mini LED 车用背光显示器出货量约 45 万片，欧美车厂福特、吉普扩大应用

IT之家 12 月 21 日消息，据 TrendForce 集邦咨询统计，受惠于中系及美系车厂同步推动，2022 年车用 Mini LED 背光显示器出货量约 14 万片，可谓 Mini LED 背光显示器在车用显示器应用的元年。2023 年欧美系车厂已逐渐将 Mini LED 背光显示器应用扩散至旗下更多车款，估出货量可达 45 万片，至 2024 年会是车用 Mini LED 背光显示器出货量大幅增加的时间点，由于 Mini LED 背光显示器已渐趋成熟，较晚布局的车厂将在 2024 年开始采用 Mini LED 背光显示器，进而大幅拉抬出货量至近 100 万片。

TrendForce 集邦咨询表示，Mini LED 背光显示器受车厂关注的原因有四。其一，搭配 Mini LED 多分区背光可以大幅提高显示器的亮度达 1000 nits 以上，可降低显示器面对户外如雪地、艳阳等环境强光照进车室内，致使显示效果低下而有行车安全风险；其二，采用 Mini LED 背光直下式背光，其中 Mini LED 可随着画面明暗做出相对应的开启或关闭动作，相较于传统侧入式背光需要时常开启的情况下，可降低约 10% 的功耗，符合车厂节能的需求；其三，车内显示器逐渐整合朝向大型化，Mini LED 直下式背光可同时符合显示尺寸增加下，又同时具有高曲面的显示效果，相较传统侧入式背光，在高曲面的光学表现上更好，适合不同车内显示器尺寸设计的应用；其四，Mini LED 仍延续 LED 高信赖性的优良传统，成为车厂新型显示采用的首选。

因此，Mini LED 背光显示器在整体亮度、对比、功耗、曲面显示上皆优于传统侧入式背光显示器，以及相较 OLED 有更高的信赖性下，Mini LED 背光显示器的售价又介于传统侧入式背光显示器以及 OLED 之间，Mini LED 背光显示器将具高度的性价比优势，能大幅提升车厂采用 Mini LED 背光显示器的意愿。

从业者采用度来看，2022 年中国车厂蔚来（Nio）、荣威（Roewe）率先采用 Mini LED 背光显示器应用在显示效果格外重要的仪表板上，其次则为使用在中控显示以及控制影音及空调大小的控制面板上。GM 推出 33.4 吋中控加仪表板的 Mini LED 背光显示器，整合仪表板与中控显示，朝向大尺寸化趋势。IT之家了解到，而在 Mini LED 背光模块的车用供应链上，中系车厂则是采用如京东方（BOE）面板组成车用显示模组，以及欧美车厂，则以友达、群创的面板为主，搭配自有的车用显示模组，不论搭配中系与欧美系车用显示模组完成后，皆交付予 Tier1 如博世（Bosch）、群丰骏（CarUX）等厂商做系统整合，最终再交由车厂组装于车内。