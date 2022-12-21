《三体》《流浪地球》后，刘慈欣科幻小说《全频带阻塞干扰》《超新星纪元》《微纪元》影视化立项

IT之家 12 月 21 日消息，刘慈欣的《三体》《流浪地球》等科幻小说 IP，相继被改编成影视作品。《流浪地球》成国产科幻电影票房天花板，续作《流浪地球 2》将于 2023 年大年初一公映。

据 1905 电影网官博消息，国家电影局公开信息显示，根据刘慈欣同名小说改编的电影《全频带阻塞干扰》已经通过剧本 (梗概) 备案、立项。从剧本梗概来看，似乎是改编自中国版，而不是俄版。

此外，同为刘慈欣文学作品改编的院线电影《超新星纪元》《微纪元》，也已经通过备案、立项。其中由中国电影申请备案的《微纪元》，市场关注度相对较高。根据公开信息显示，孔大山将执导该片，刘慈欣、王为民担任编剧。孔大山的作品有《宇宙探索编辑部》，目前豆瓣评分 8.7，改编能力值得期待。

IT之家了解到，刘慈欣的另一长篇代表作《球状闪电》改编的同名科幻剧集已杀青待映，由陈思诚监制、戴墨执导，爱奇艺出品、壹同制作、梦想传媒联合出品。

此外，《科幻世界》杂志 IP 部影视版权负责人王姗姗在接受 1905 电影网采访时表示，部门已经授权影视化改编的科幻小说 IP 包括《穿越土星环》《未来症》《十七年》《涂色世界》《契阔几何》等。其中，《图灵大排档》签约华谊兄弟。这些作品分别进入到了立项、筹备、拍摄等不同制作阶段。