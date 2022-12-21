华为推出 MateBook 14s i9 版：16G + 1TB，8699 元

IT之家 12 月 21 日消息，华为在今年 7 月份发布了新款 MateBook 14s 笔记本，搭载 12 代酷睿标压处理器，配备 2.5K 90Hz 屏，售价 6599-7999 元。

现在，华为又推出了 MateBook 14s i9 版，搭载 16GB 内存和 1TB SSD，售价 8699 元。

IT之家了解到，新款 MateBook 14s 可选深空灰、皓月银和云杉绿三款配色，金属机身设计，轻约 1.43kg。

屏幕方面，新款 MateBook 14s 搭载了 14.2 英寸 2.5K 3:2 屏，90Hz 刷新率，400 尼特亮度，100% sRGB 色域，支持 10 点触控。

配置方面，新款 MateBook 14s 搭载了 12 代酷睿标压处理器，45W 性能释放，配备 16GB LPDDR4X 内存，可选 512GB / 1TB SSD。

其他方面，新款 MateBook 14s 搭载了四扬声器音响系统，内置 60Wh 电池，配备 90W GaN 充电器。接口包括雷电 4、HDMI、USB-A 等。软件方面，新款 MateBook 14s 支持超级终端，可与手机、平板、显示器、智慧屏等设备协同。

MateBook 14s i9 版将在明日 0 点开启预售，12 月 29 日开售。