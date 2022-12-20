Counterpoint：联发科领跑全球 Q3 智能手机处理器市场，但仅苹果、高通出现增长

IT之家 12 月 20 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 现公布了 2023 年三季度全球智能手机 AP 市场报告。

从出货量来看，联发科仍位居第一，但市场份额从 38% 降至了 35%，而排名第二的高通的市场份额则从 29% 上升到了 31%，第三名的苹果上涨 3% 到 16%，而紫光展锐和三星都降低了 1%，原本在一季度的还有 1% 份额的华为海思已经几乎为零。

Counterpoint 表示，由于客户库存调整持续，全球宏观经济形式下行，中国智能手机市场需求疲软。IT之家了解到，分析师还认为 4G 手机 LTE SoC 在 2022 年第四季度的下降幅度将超过 5G SOC。

不过，随着面向高端市场的联发科天玑 9200 的相关机型的出货，比如 vivo 和 OPPO，将在一定程度上推动联发科 2023 年一季度的市场表现。但总体来说，联发科 2022 年第四季度的爬坡势头疲软，2023 年上半年也将保持缓慢。

根据 Counterpoint Research 的调查，而且通过销售数据也可以看出，华为已经清空了海思麒麟芯片的库存。而由于美国禁令的存在，该品牌也无法从台积电、三星等代工厂获取芯片。