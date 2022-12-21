共享充电宝价格一涨再涨，怪兽充电第三季度净亏损 9580 万元环比收窄 48%

IT之家 12 月 21 日消息，怪兽充电日前发布了截至 2022 年 9 月 30 日的第三季度未经审计财务报告。怪兽充电第三季度营业收入 8.15 亿元人民币（约合 1.146 亿美元），较 2022 年第二季度的 6.9 亿元人民币环比增长 18%; 同时，公司实现环比净利润亏损收窄，净亏损由 2022 年第二季度的 1.845 亿元人民币环比收窄 48%，至 9580 万元人民币（约合 1350 万美元）。

怪兽充电 CEO 蔡光渊表示：“近年来，我们持续扩大了网络覆盖范围，提升了效率。尽管公司在运营端和财务表现方面都受到了挑战，但我们相信，经历这一切后的怪兽充电，会比以往任何时候都要强大。目前，我们的网络覆盖仍在不断扩大，效率不断提升，更好地适应了变化的环境，未来我们将更好地迎接共享充电宝行业的复苏和增长。”

IT之家了解到，收入方面，共享充电、充电宝销售和以广告服务及新业务为主的其他业务分别贡献了 7.91 亿元人民币（约合 1.112 亿美元）、1810 万元人民币（约合 250 万美元）和 580 万元人民币（约合 80 万美元）的营收。

运营方面，怪兽充电在报告期内继续扩大网络覆盖范围，POI (点位) 和累计注册用户数延续增长态势。据财报披露，截至 2022 年 9 月 30 日，怪兽充电在全国共有 95.6 万个 POI，单季新增用户 1470 万，累计注册用户数达 3.252 亿，在线共享充电宝数为 640 万。

据沙利文报告不完全统计，从 2017 年到 2020 年，共享充电宝每小时的租赁价格从 0.5 元上涨到了 4 元。然而，即使共享充电宝价格一涨再涨，怪兽充电也已经接连亏损了五个季度，最近一年的四个季度，怪兽充电的亏损总额已经达到了 4.29 亿元。