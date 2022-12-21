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回合制战术 RPG 游戏《三角战略》销量突破 100 万，官方开启 6 折优惠

2022/12/21 18:34:24 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
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IT之家 12 月 21 日消息，由 Square Enix 开发的策略型角色扮演游戏《三角战略》（Triangle Strategy）于今日公开实体版出货和下载版销量突破 100 万套的消息，本作目前已在 Switch 与 Steam 平台开启 6 折优惠。《三角战略》于 3 月 4 日在全球推出 Switch 版，并于今年 10 月 13 日推出 Steam 版，支持中文。

游戏介绍：

本作为由“BRAVELY”系列、《OCTOPATH TRAVELER 歧路旅人》的开发团队所打造的全新策略 RPG。游戏将以 HD-2D 的精美画面呈现壮阔的英雄传。故事舞台为战乱的诺泽利亚大陆，玩家将不得不做出艰难的抉择。你的正义将会迈向什么样的未来……？

最低配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows® 8.1 / 10 64-bit

  • 处理器: AMD A8-7600 / Intel® Core™ i3-3210

  • 内存: 4 GB RAM

  • 显卡: AMD Radeon™ RX 460 / NVIDIA® GeForce® GTX 950 / Intel® Iris® Xe Graphics G7

  • DirectX 版本: 11

  • 存储空间: 需要 10 GB 可用空间

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关键词：三角战略Steam

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