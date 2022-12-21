回合制战术 RPG 游戏《三角战略》销量突破 100 万，官方开启 6 折优惠

IT之家 12 月 21 日消息，由 Square Enix 开发的策略型角色扮演游戏《三角战略》（Triangle Strategy）于今日公开实体版出货和下载版销量突破 100 万套的消息，本作目前已在 Switch 与 Steam 平台开启 6 折优惠。《三角战略》于 3 月 4 日在全球推出 Switch 版，并于今年 10 月 13 日推出 Steam 版，支持中文。

游戏介绍：

本作为由“BRAVELY”系列、《OCTOPATH TRAVELER 歧路旅人》的开发团队所打造的全新策略 RPG。游戏将以 HD-2D 的精美画面呈现壮阔的英雄传。故事舞台为战乱的诺泽利亚大陆，玩家将不得不做出艰难的抉择。你的正义将会迈向什么样的未来……？

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