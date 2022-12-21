我国 2030 年左右实施“觅音计划”，探测太阳系外是否有适宜人类居住的行星

IT之家 12 月 21 日消息，中国航天科技集团有限公司党组书记、董事长吴燕生在为广大青少年讲授航天思政课时，从进出太空、利用太空、探索太空、管控太空等方面，重点介绍了我国在重型运载火箭、航班化航天运输系统、国家空间基础设施体系、探月四期、载人登月、深空探测等方面的最新进展和发展计划。

航天科技集团称，在“已经建成航天大国、进入航天强国之列”的基础上，我们的目标是：到 2030 年，推动我国跻身世界航天强国前列；到 2045 年，推动我国全面建成世界航天强国。

新一代载人运载火箭满足中国载人航天长远需求

我国正在研制新一代载人运载火箭，主要发射我国新一代载人飞船，满足载人月球探测等中国载人航天长远战略需求，它的近地轨道运载能力将达 70 吨，地月转移轨道运载能力将达 25 吨，预计 2027 年前后完成首飞。

重型运载火箭大大提升进入空间能力

我国正在研制的重型运载火箭长征九号箭体直径达到 10m 级，高度 110m 左右，研制成功后低轨道的运载能力将达到 150 吨，地月转移轨道的运载能力将达到 50 吨以上。争取在 2030 年左右完成首飞。

可重复使用运载器和航班化航天运输系统

未来我们将拥有可重复使用运载器，实现“经济、机动、快速、可靠”进出太空，支撑低成本太空利用目标实现。我们还将推出航班化航天运输系统，就像高铁和飞机一样实现航班化运行，使我国进入空间的能力实现革命性变化。

建设业务化市场化产业化的国家空间基础设施体系

在空间基础设施方面，到 2025 年，建成技术先进、全球覆盖、高效运行的国家空间段的空间基础设施体系，加大地面设备和服务系统建设，使我国空间应用实现业务化、市场化、产业化，达到国际先进水平，有力支撑经济社会发展。

航天器的太空“4S”店在轨服务与维护系统

力争到 2030 年建成由高轨服务、轨道转移和高效低成本运输三大系统组成的在轨服务与维护系统。这套系统就是航天器在太空里的“4S”店，解决卫星坏了不能修、燃料没了不能补加等问题，实现在轨更换设备、在轨维护、在轨技术升级、在轨建造等等，将颠覆现有航天器研制、发射、部署和应用模式。

载人登月 走向深空

我国载人航天还将登陆月球，走向深空。目前正在研制新一代载人飞船和月面着陆器，新一代载人飞船可将 3 名航天员送入环月轨道并返回地球，月面着陆器可载 2 名航天员登陆月球并开展科学探测活动。

探月四期：嫦娥六号七号八号任务

我们将实施探月工程四期。嫦娥六号计划于 2025 年前后在月球背面采样返回。嫦娥七号计划于 2026 年前后开展月球南极的环境与资源勘查。嫦娥八号计划在 2028 年前后发射，将与嫦娥七号组成我国月球南极的科研站基本型。

深空探测 稳步推进

IT之家获悉，我国计划 2025 年前后发射深空探测器，对近地小行星和主带彗星进行探测，计划在未来 10 年到 15 年实施火星采样返回任务。计划开展木星系及天王星等行星际探测，开展太阳探测以及太阳系边缘探测。计划在 2030 年左右实施“觅音计划”，对太阳系外是否有适宜人类居住的行星进行探测。

航天法规体系建设和太空环境治理

聚焦航天法规体系建设和太空环境治理，全面提升管控太空能力。将坚持依法治天，积极推动颁布航天法，构建以航天法为核心的法律法规体系；将实施空间目标监测、空间碎片移除、废弃卫星清理，降低太空垃圾对在轨航天器的威胁等。