中国联通续签腾讯、京东、阿里、百度，在多领域开展新一轮合作

IT之家 12 月 21 日消息，据中国联通官方消息，12 月 20 日，2022 中国联通合作伙伴大会拉开帷幕，主峰会上，中国联通与腾讯、京东、阿里、百度 4 家战略投资者签署战略合作协议。

2017 年，中国联通作为混合所有制改革的先行示范企业，成功引入腾讯、京东、阿里、百度等战略投资者，并签订战略合作协议。五年来，中国联通与战略投资者合作深度、广度不断拓展，在业务、产品、渠道、终端、资本等领域深入开展合作。

在与腾讯、京东、阿里、百度上一轮战略合作协议期满之际，中国联通与 4 家战略投资者全面开展新一轮合作，在数字信息基础设施、高品质生活、产业升级、科技创新、智慧运营、网络安全、人才培养等多个领域，充分发挥双方能力优势，通过高起点规划、高标准建设、高质量运营，实现全方位、宽领域、深层次的合作，为数字经济发展开辟新路径、提供新引擎。

IT之家了解到，今年前三季度，中国联通服务收入达到人民币 2,396.54 亿元，比去年同期提升 7.8%。公司权益持有者应占盈利为人民币 156.67 亿元，比去年同期上升 21.2%。营业收入和本公司权益持有者应占盈利绝对值再创上市以来的同期最高水平。

值得一提的是，今年 10 月，国家市场监管总局批准了中国联通与腾讯设立混改新公司，该公司拟主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务。交易完成后，联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业 48%、42%、10% 的股权，联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。