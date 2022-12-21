中德联手打造，首届亚洲通用航空展将于明年 11 月在珠海举办

IT之家 12 月 21 日消息，据珠海航展有限公司消息，12 月 21 日上午，首届亚洲通用航空展（简称亚洲通航展）新闻发布会暨签约仪式在珠海举行。由中国航展与德国通用航空展 (AERO) 联手打造的首届亚洲通用航空展将于 2023 年 11 月 23 日-26 日在珠海国际航展中心举办。

据介绍，该展会将汇集全球领先的通用航空企业，展示当今通航领域最新技术、成果、产品，促进通航领域前沿科技交流与商贸合作，推动中国乃至全球通航产业持续健康发展。目前，首届亚洲通航展的展商报名与各项筹备工作已全面启动。

IT之家了解到，亚洲通航展将于 2023 年起逢单年在珠海举办，与逢双年举办的中国航展形成相互促进、错位发展的局面。

首届亚洲通航展以“实现您的飞行梦想”为主题，采取室内室外、动态静态相结合的展览形式，展示内容包括超轻型直升机、旋翼机、活塞或涡桨飞机、公务机、无人机、新型推进系统、电动飞行、航空电子设备、航空服务、机场基础设施以及飞行员装备等，覆盖通航应急救援、新兴航空消费、通航运输、传统通航作业四大领域，同时展期还将围绕电动飞行、通航产业、金融等行业前沿热点，举办一系列综合性的高端论坛、投资推介会、成果发布会及签约仪式等特色活动，并将安排参展机型进行性能示范飞行表演。