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第 13 届中国航展最后一天，央视盘点空中飞行表演 + 航展高燃场面

2021/10/3 13:20:20 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 3 日消息 第十三届中国航展今天迎来最后一天，大批先进装备尤其是以歼-20 为代表的“20 家族”吸引了无数目光。在最后一天，空军飞行表演队再次翱翔蓝天刻画硬核浪漫，现在央视也为大家总结了一些关于此次航展上出现的尖端科技和高燃瞬间。

IT之家了解到，中国国际航空航天博览会（简称中国航展或珠海航展）是我国唯一由中央人民政府批准的综合性国际航空航天展览，自 1996 年举办首届以来，至今已成功举办了十二届，成为展示我国综合国防实力及军民融合成果的主窗口，现已跻身世界五大航展之列。

在此次航展上，国内外多家知名航空航天企业悉数亮相，全方位为大家展示航空航天、地面防务装备、军机、民航客机、通用航空、无人系统、发动机、MRO、军民融合等领域的高、经、尖展品，其中 10 月 1-3 日为公众日，为大家国庆出游提供去处。

2021年第十三届珠海国际航展

据悉，此次航展拥有诸多看点，例如航展静态展示区，就有轰-6K、运-20、空警-500 等大国重器；航展停机坪前，空军“八一”飞行表演队蓝白相间的歼-10 表演机一字排开，机身醒目处涂装的国旗熠熠生辉。

此外，大家可能会在网上看到航展的飞行表演视频，这是中国空军八一飞行表演队带来的特技飞行动作创意，使用 6 架歼-10 配合红、黄、蓝三色彩烟，还有空军航空大学“红鹰”飞行表演队用一道道彩色的航迹为祖国诞辰送上祝福。

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关键词：装备空军珠海航展航展

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