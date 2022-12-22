Epic 喜加一 7/15：免费领取几何解谜游戏《乐高建造者之旅》，明日或赠送《辐射》系列

IT之家 12 月 22 日消息，Epic 游戏商城近日开启了假日特卖活动，特卖期间将连续 15 天送出 1 款免费游戏，总计 15 款。假日特卖活动时间为 12 月 16 日 0 点至 2023 年 1 月 5 日。

今日，Epic 限时免费游戏为《乐高建造者之旅》。Epic 目前已送出《气球塔防 6》《追逐地平线》《万圣节大作战 2》《Sable》《群马乱斗》《德军总部：新秩序》。

据介绍，《乐高建造者之旅》是一款氛围独特的几何谜题游戏，我们有时需要遵循指示，有时却得打破规则。

IT之家了解到，该游戏售价 69 元人民币，支持中文，最低配置要求 GTX 960 显卡。

Epic 官方也提供了明日的“喜加一”游戏线索，图中出现了辐射标志，可能是《辐射》系列的作品吗？

《乐高建造者之旅》游戏介绍：

让您沉浸在乐高积木的诗意世界中，同时从容体验自由解谜。剧情有起有落，还有挑战和庆祝伴随其间。在《建造者之旅》中认识自我，以及我们将会成为什么样的人。

在创意模式中，您可以建造自己的模型。选择一个主题建造板，发挥创意。建造一辆赛车、一艘海盗船，或者游戏中的一个新场景。进入照片模式，还可以调整相机角度，改变氛围，拍张照片与朋友分享。

游戏中的乐高元素通过精准渲染呈现在屏幕上，活灵活现地重现了令人叹为观止的乐高积木世界。

《乐高建造者之旅》：点此领取