Epic 喜加一 3/15：《万圣节大作战 2》

IT之家 12 月 18 日消息，Epic 圣诞节假期 15 天免费游戏第三弹现已公布，正是原价 48 元的《万圣节大作战 2》，大家可于 12 月 18 日 0 点~24 点之间领取，一旦领取永久入库。下一款免费游戏将于 12 月 19 日公布，主题为“犄角”。

IT之家了解到，《万圣节大作战 2》是一款动作冒险游戏。游戏回归了第一代剧情，Wren 和 Reynold 再次保护 Hallowee，续作中将前作的战斗系统升级，同时剧情方面也将更加清晰。

穿越时空，探索吓人的景观，穿上可爱的服装，化身为强力的万圣节战士，并收集更奇诡零食卡片，将其作为武器，和洁癖坏蛋军团战斗。

万圣节大作战 2 是一款由 Double Fine Productions 开发的动作冒险类游戏。故事发生在万圣节晚上，一群小伙伴穿着怪物的服装要出去 trick-or-treat（不给糖就捣蛋），结果遇到一个怪邻居，他通过巫师召唤出许多邪恶的幽灵，现在小伙伴们要去阻止他。

与前作相比，战斗系统有了很大的升级，剧情方面也将更加清晰。游戏中，玩家通过控制几个淘气的小孩，与坏蛋进行战斗的同时，也能感受西方万圣节的文化特色。

游戏采用回合制的战斗模式，通过数字键 1、2、3 进行攻击与防御，要注意的是，当瞄准圆圈缩小到白色圆圈时，按下数字键，攻击和防御都能发挥额外的效果。

《Epic 喜加一 2/15：《追逐地平线 Turbo》》