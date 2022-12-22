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Pixel 6a 表现最佳，MKBHD 公布 2022 年度主流手机相机盲测结果

2022/12/22 10:21:11 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 22 日消息，国外油管数码博主 Marques Brownlee 今天发布了 2022 年度手机盲测结果，谷歌 Pixel 6a 和 Pixel 7 Pro 两款手机在盲测结果中占据前两名。

IT之家了解到，Marques Brownlee 的油管频道 MKBHD 是非常出名的数码频道，已经连续数年举办了年度手机相机盲测活动。往年他会将这些相机拍摄的照片分享到社交媒体上，根据网友评分来决定谁的拍照质量更好。而今年 Marques Brownlee 还推出了一个专门的网站，供用户浏览和评分。

访问该网站之后用户会看到两张照片，然后要求用户从两张照片中选出更好的一张。整个测试过程都是在盲测情况下进行的，用户不知道哪张照片是用哪款手机拍摄的，甚至于在投票结束之后也不会显示设备信息。本次测试的机型包括：

  • Huawei Mate 50 Pro

  • iPhone 14 Pro

  • Moto Edge 30 Ultra

  • Nothing Phone (1)

  • OnePlus 10 Pro

  • OPPO Find X5 Pro

  • Google Pixel 6a

  • realme 10 Pro+

  • Asus ROG Phone 6

  • Apple iPhone SE

  • Google Pixel 7 Pro

  • Samsung Galaxy S22 Ultra

  • Sony Xperia 1 IV

  • Xiaomi 12s Ultra

  • Asus Zenfone 9

  • vivo X80 Pro+

然后网站会根据用户的选择评出“最佳整体”（Best Overall）、“最佳 HDR”（Best HDR）和“最佳人像”（Best Portrait）等列别。

2022 年“最佳整体”设备由 Pixel 6a 获得，而去年则是 Pixel 5a，Pixel 7 Pro 在该类别中排名第二，华硕 Zenfone 9 位列第三。三星的 Galaxy S22 Ultra 排在第五位。在“最佳标准”拍摄中排名最高的设备是 OPPO Find X5 Pro，“最佳人像”是 Pixel 7 Pro。

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关键词：手机

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