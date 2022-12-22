视频调色软件 DaVinci Resolve 今日登陆苹果 iPad，针对触控和 Apple Pencil 优化

IT之家 12 月 22 日消息，据 Blackmagic Design 消息，视频调色软件 DaVinci Resolve 今日登陆苹果 iPad。

IT之家曾报道，今年 10 月，BlackmagicDesign 发布了 DaVinci Resolve for iPad。该版本针对 MultiTouch 技术和 Apple Pencil 进行了优化，提供了快编和调色页面，让用户在 iPad 上也能利用 DaVinci 的获奖图像技术、调色工具和最新的 HDR 工作流程。

DaVinci Resolve for iPad 可通过 Apple App Store 提供免费下载，用户还可通过应用内购买升级为 DaVinci Resolve Studio for iPad。

官方介绍：

经过对 Apple Silicon 的性能优化后，DaVinci Resolve 在新的 M2 芯片 iPad Pro 上可提供快 4 倍的 Ultra HD ProRes 渲染性能。使用 12.9 英寸 M1 芯片 iPad Pro 的用户也可得到 HDR 支持。创作者可以将一路 clean feed 调色监看输出发送到一台 Apple Studio Display、Pro Display XDR 或者一台 AirPlay 兼容显示器，因此不论是在片场还是在后期工作室里，都可以方便地用自己的 iPad 上调色。 DaVinci Resolve for iPad 可以打开和创建与 DaVinci Resolve 18 桌面版本一样的标准 DaVinci Resolve 项目文件。支持的文件格式包括 H.264、H.265、Apple ProRes 和 Blackmagic RAW，而且这些文件片段可从 iPad Pro 内部存储和照片图库，或是外部的 iCloud 和 USB-C 存储盘导入。

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