《守望先锋 2》决定开直播设计新地图，接受玩家指导

请 OW 玩家实时检阅。

太平洋时间 12 月 21 日下午五点，《守望先锋》的官方 Twitch 账号将举行一场现场设计《守望先锋 2》新地图的直播，游戏总监 Aaron Keller 将和艺术总监 Dion Rogers 会在直播中利用游戏编辑器构建新地图 —— 与此同时，玩家还能在弹幕中对他们进行实时互动，当然也可以对新地图的设计加以指点。

自从游戏发售很长一段时间里，《守望先锋 2》都因英雄存在不同程度的平衡问题为玩家所诟病，此次选择在 Twitch 上与玩家在线互动，一方面想要再给游戏造个势，另一方面也想要试图拉近玩家的关系，挽回玩家的芳心。

毕竟在最近这段时间里，让玩家参与到直播进度中是 Twitch 平台上相当流行的玩法之一。只不过在大多数博主的直播间里，场面陷入不可控制的混乱是常有的事。

Bawkbasoup 就是一位小有名气的直播互动博主，在 Twitch 的直播中，他尝试让观众来控制《生化危机 4》游戏过程中将会开启哪些 Mod。在直播过程里，观众可以通过弹幕来随意开启 Mod，使得直播过程中常常出现意想不到的节目效果。

Leo 会在游戏中不断变大、变小，时而加速时而减速，随时会在原地暴毙，又可能突然满血复活。

游戏中的死因也变得扑朔迷离，甚至可能是因为用小刀去挡一辆卡车。

每一次精彩的意外出现，都能为 Bawkbasoup 的直播再添一波人气，也让观众对直播互动的参与感充满期待。

而如果进展顺利，《守望先锋 2》的这次直播互动的成果 —— 这张由玩家和设计师共同完成的地图有机会真正加入到游戏中去。

设计师在推特上提到玩家有可能会在游戏里玩到这张设计图

当然，我们暂时也很难确定《守望先锋 2》的地图设计奇妙夜会把互动进行到几成，幸运的话，不论对于设计师还是玩家来说，这都会是一场相当忙碌且丰富的直播。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：哈莉葵因