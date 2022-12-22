IDC：2022 上半年中国金融云市场规模达 34.3 亿美元，同比增长 29.3%

IT之家 12 月 22 日消息，国际数据公司（IDC）今日发布报告称，2022 上半年，中国金融云市场规模达到 34.3 亿美元（约 239.41 亿元人民币）。

报告指出，作为深度分布式改造和基础设施算力升级的主战场，金融云在整体大环境出现波动的情况下依然保持较高速增长，本期同比增长 29.3%。

具体来看，2022 年上半年，金融云基础设施市场规模为 23.3 亿美元（约 162.63 亿元人民币），同比增长 27.1%。其中，公有云基础设施市场份额 10.1 亿美元（约 70.5 亿元人民币），同比增速为 33.3%，增速与 21 年上半年增速相比有所回落；私有云基础设施市场份额 13.2 亿美元（约 92.14 亿元人民币），同比增速 22.8%，发展速度趋于稳定。

数据显示，2022 年上半年，金融云解放方案整体市场规模为 11.1 亿美元（约 77.48 亿元人民币），同比增长 34.3%。其中，平台解决方案市场份额为 4.8 亿美元（约 33.5 亿元人民币），应用解决方案市场份额为 6.3 亿美元（约 43.97 亿元人民币）。

IT之家了解到，IDC 表示，本期金融云平台解决方案市场增速为 44.9%，是增速最快的子赛道。阿里巴巴、华为、腾讯、百度智能云、京东云合计占据 81.2% 的市场份额。此外，本期金融云应用解决方案市场增速为 27.2%，市场份额较为分散。