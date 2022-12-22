小米米家智能温湿度计 3 开售：LCD 大屏、待机 1.5 年，售 49 元

IT之家 12 月 22 日消息，今日小米米家米家智能温湿度计 3 开售，带来更大屏幕和更长续航，采用工业级高精度传感器，售价 49 元。

IT之家了解到，米家智能温湿度计 3 采用一块 62.6*53.2mm 大尺寸 LCD 屏，以段码显示方式呈现数据，一块屏幕上可显示六大功能，包括温度、湿度、舒适度、时间、日期以及星期。主显示区默认显示温度，轻按右侧上键，即可根据实际需求更换主显示区域内容，支持温度、湿度、时间三种模式循环切换。

米家智能温湿度计内置工业级瑞士 Sensirion 高精度数字温湿度传感器，可感知 0.1°C 温度波动和 1% RH 湿度变化，每 6 秒刷新一次温湿度，实时感应温湿度变化。

续航方面，米家温湿度计 3 采用的是一块 CR2450 纽扣电池，超低功耗设计，一颗电池便能够持续待机 1.5 年的时间。

智能方面，米家智能温湿度计 3 还可搭配蓝牙 Mesh 网关使用，接入米家 App，达到设定的温度时，可自动打开空调或关闭空调、自动打开 / 关闭电暖器或加湿器。

此外，米家智能温湿度计 3 自带支架 / 双面胶墙贴，除了摆放到桌面，还能粘在卧室、客厅、卫生间等墙壁上。