小米推出米家智能调香机套装：可实现 1033 种调香，众筹价 369 元起

IT之家 12 月 19 日消息，小米今天推出了一款米家智能调香机套装，号称能够实现 1000 + 种 DIY 调香，将于 12 月 21 日正式开启众筹，零售价 499 元起，众筹价 369 元起。

据官方介绍，米家智能调香机套装能够实现 1000 + 种 DIY 调香的智能调香机。内置 3 支香水级替换芯，各有 10 级浓度可调，可自由混香，实现差异化的完整香氛旋律。

IT之家了解到，米家智能调香机套装采用高定制香，由拥有 250 年历史的瑞士香料公司供应，设计出三款极具个性的香水级香氛。拥有 3 支不同香气的替换芯，每支替换芯可以单独控制出香量 10 挡可调，除去同比例放大的香型组合，总的组合数量，单香是 3，两香组合是 189 种，三香组合是 841 种，总共 1033 种。

米家智能调香机套装还采用环形氛围灯，支持 1600 万色自由调节，让香气融于变幻的光影。还具备四大氛围模式：自然唤醒、沉浸阅读、高效运动、放松助眠。

米家智能调香机套装支持一放即充，亦支持无线使用，拥有 8 小时续航，还支持米家 App 远程调控，提前预设香气参数。