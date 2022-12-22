歌尔股份：公司越南生产基地在正常运转之中

IT之家 12 月 22 日消息，针对投资者“大客户耳机项目是否已全部停掉？越南歌尔工厂是否要出售”的问题，歌尔股份回应称，相关事项请以公司公告内容为准，公司越南生产基地在正常运转之中，建议不要参与传播不实传言。

IT之家了解到，歌尔股份 12 月 2 日发布公告下调 2022 年度业绩预告，预计 2022 年净利润 17.1 亿元-21.4 亿元，此前预计净利润 40.6 亿元-47 亿元；下调幅度近 58%。

歌尔股份称受境外某大客户暂停生产其一款智能声学整机产品的事项影响，公司直接损失和资产减值损失约 20 亿-24 亿元，对 2022 年度经营业绩产生显著影响。

作为对比，歌尔股份于 10 月 28 日披露的《2022 年年度业绩预告》显示，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利 40.61 亿元-47.02 亿元，比上年同期增长-5%–10%；扣除非经常性损益后的净利润区间为盈利 36.41 亿元-40.24 亿元，比上年同期增长-5%–5%。

今年 11 月，分析师郭明錤称，歌尔股份暂停生产的产品可能为 AirPods Pro 2，原因或是因为生产问题，而非需求问题。