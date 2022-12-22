中国电信深圳：将停止提供普通宽带公网 IPv4 地址服务

IT之家 12 月 22 日消息，据网友反馈，中国电信深圳近期发布了关于停止提供普通宽带公网 IPv4 地址服务的公告。公告称，当前由于全球 IPv4 公网资源临近枯竭，为更好的服务广大宽带用户，公司自 2022 年 12 月 5 日起将优化普通宽带用户 IP 地址分配机制，对新装普通宽带用户及存量私网双栈用户不再提供直接转动态公网 IPv4 地址服务。

此前已有多家运营商宣布停止向普通宽带用户提供公网 IPv4 地址，改为只提供动态 IPv6 地址。

IP 地址是重要的互联网基础资源，是互联网各系统识别和数据传输的基础。IPv4（互联网协议第四版）支撑了互联网的蓬勃发展，地址长度为 32 位，可提供大约 40 亿个地址。2019 年底，“全球 43 亿个 IPv4 地址已经正式分配完毕。”

IPv6 可以提供的地址个数多达 2 的 128 次方，这个数量可以“让全世界的每一粒沙子都分配到一个 IP 地址”，全面解决 IP 地址枯竭的问题。

IT之家了解到，2022 年 4 月，中央网信办、国家发展改革委、工信部联合印发《深入推进 IPv6 规模部署和应用 2022 年工作安排》，明确提出 2022 年工作目标：到 2022 年末，IPv6 活跃用户数达到 7 亿，物联网 IPv6 连接数达到 1.8 亿，固定网络 IPv6 流量占比达到 13%，移动网络 IPv6 流量占比达到 45%。

截至 2022 年 8 月，我国 IPv6（互联网协议第六版）活跃用户数达 7.137 亿，占网民总数的 67.9%，同比增长 29.5%，超过了全球的平均增长水平。