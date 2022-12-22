TrendForce 集邦：光伏材料（硅片）价格 12 月起正式下跌，明年跌势恐持续

IT之家 12 月 22 日消息，据 TrendForce 集邦咨询研究显示，由于硅片采购意愿低迷，且终端需求亦随着海外年底假期及春节即将来临，开始进入行业传统淡季，一线硅片供应大厂开始大幅下调硅片售价，降价潮也由硅片蔓延至硅料及电池片等材料，在硅料价格开始下跌的同时硅片供应业者也加快出清库存，以避免硅片后续跌价更剧烈。考虑即将而来的需求淡季，硅片业者欲降低开工率，但同时却持续有新进业者加入，加速建设新产能。受库存压力和行业竞争夹击，导致硅片价格自 12 月起已有明显下跌迹象，月跌幅最高如 M10 硅片达 19.5%。

TrendForce 集邦咨询进一步表示，硅料及电池片至光伏组件价格都难逃续跌至明年第一季的命运。硅料自今年以来价格持续走高，至 11 月一线硅料大厂订单仍满载，然二线硅料厂商实际从 11 月中下旬的报价就开始明显走低。12 月起新增订单成长速度开始放缓，一线硅料厂商陆续执行完前期订单后，库存堆积情形浮现，但硅料新增产能仍在逐月加快释放，供应紧缺态势已不再，预估 12 月硅料价格每公斤约 275 人民币，月跌 8.3%。

面对上游原物料价格回落、终端需求降温，致使光伏组件业者对电池采购意愿低迷，但电池片由于开工率较高而供应不减，电池片供需紧俏近一年的态势得以因此缓解，也进一步使 12 月电池片价格出现松动。以大尺寸电池片来看，12 月每瓦月跌约逾 8%。不过，由于电池生产有技术差异的特性，预期 2023 年电池片仍会是光伏产业链中利润较高的材料。

光伏组件自 12 月中旬起于中国抢装渐入尾声，海外需求因节庆假期而走低，由硅片引发的降价潮已使硅料和电池片接连下跌，光伏组件业者也因此调降稼动率。从价格来看，由于对于上游价格回落已在光伏组件业者预期之内，故部分明年将交付的项目已开始出现每瓦 1.9 元人民币以下的中标价格。

展望 2023 年光伏产业，除中国持续推动大型项目刺激光伏需求以外，还包含欧洲能源转型，以及中国四家光伏业者涉避税被裁，反会加速需求端迫切利用两年免税过渡期去安装光伏组件，都将推升 2023 年光伏市场规模增长。值得注意的是，由于产业链自硅料、硅片、电池片等各环节已有产能过剩情形，故各材料价格大幅降低必会触发在 2022 年被抑制的光伏需求，特别是对价格更为敏感的大型地面项目，这部分的需求量会成为较难预估 2023 年光伏市场规模的最大变量。