科学家创造了新的太阳能电池效率世界纪录，高达 32.5%

IT之家 12 月 22 日消息，柏林亥姆霍兹中心（HZB）太阳能电池技术研究所的研究人员开发了一种串联太阳能电池，可将 32.5% 的入射太阳辐射转换为电能，即光电效率高达 32.5%，创造了新的世界纪录。

串联太阳能电池通过分割光谱和优化光谱的每个部分来提高太阳能电池的效率。根据 HZB 的公告，意大利认证机构欧洲太阳能测试装置 (ESTI) 测试并正式确认了这一纪录。此外，根据美国国家可再生能源实验室（NREL）保存并定期更新的图表，这也是目前所有新兴光伏技术中效率最高的。

上面的插图显示了串联太阳能电池，底部电池由硅制成，顶部电池由过氧化物制成。顶部电池利用蓝光成分，底部电池转换光谱中的红色和近红外成分。不同的薄层有助于最佳地利用光，并最大限度地减少电损耗。

目前，硅是太阳能电池的标准材料，而过氧化物酶和硅已被单独开发为太阳能电池板的半导体材料。科学家们认为过氧化物具有未开发的潜力，他们通过将其与其它材料相结合进行实验。

IT之家了解到，HZB 的研究人员在 2021 年底实现了创纪录的 29.8% 的太阳能电池效率，在 2022 年夏天，瑞士洛桑联邦理工学院报告了一个认证的太阳能串联电池，其光电效率为 31.3%。

HZB 的科学主任 Bernd Rech 教授说：“HZB 串联太阳能电池的效率为 32.5%，现在已经达到了以前只有昂贵的 III / V 半导体才能达到的范围。”