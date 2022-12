街机游戏最难获取的“特殊武器”，每一把都需要付出沉重的代价

街机游戏中的武器威力再强也强不到哪去,毕竟游戏都是以吞币为目的,要是武器太厉害 BOSS 和杂兵还怎么混。

不过,也的确出现过一些杀伤力超强或者拥有特殊属性的武器。

这些武器想要获取非常困难,甚至需要到后面几关才能拿到。基本上就已经将新手玩家排除在外了。

像是《龙与地下城》中的诅咒之剑,是可以解封成为“传说之剑”的,但难度比较大。需要通过跳跃技巧来解封,不少玩家如今已经可以做到在产生最低伤害的情况下解封。

《龙与地下城 2》中有那么两把诅咒之剑,一把在拉斐尔洞穴 30F 里的箱子。当年多少玩家为了解封,活活被诅咒到死?

通过技巧降低一定的伤害,很多玩家都是边走边解封,捡了血瓶之后再挥上那么几下。总之要保证当前的血量能够应对接下来的场景。

解封的那一刻,天地变色,在场的所有人都沸腾了。接下来就是一场场屠杀之旅。

这不由得让我想起了《恶魔城:月下夜想曲》中的那把暗黑诅咒剑。在这款游戏中也出现了不少的神兵利器,大部分都是有特殊属性的,因此当我们捡到“暗黑诅咒剑”的时候还以为赚大了。

结果最后发现,这是真垃圾啊!

《龙与地下城 2》另一把诅咒武器在腐海关卡中,被一群僵尸守护着。这把武器需要牧师拣 8 次之后进行解封成为神圣复仇者,可以一击砍死骷髅和僵尸。这个设定是不是感觉非常熟悉?

这不就是《三国战纪》中诸葛亮或者马超捡剑的操作吗?穿上隐身衣,就没有捡不起来的武器。

街机游戏中用剑的 BOSS 着实不少,感觉他们随便使用什么剑都能对我们造成极大的伤害。而我们无论使用多么霸道的武器,砍在 BOSS 身上都犹如刮痧。

今天小编就来和大家回味一下:经典游戏中那些威力大而且有故事的武器。

《三国志》

当年一直很好奇,赵云和魏延两人明明出场的时候就自带了武器,为什么打架的时候武器偏偏只起辅助作用,在不使用技能的情况下,甚至都不出刀。

赵云的武器,从长坂坡一役后一直都是青釭剑,这是在夏侯恩身上抢到的。当年就是靠这把武器在万马军中救出了阿斗。

七星剑,原型是《三国演义》中诸葛亮求东风时使用的那把剑。另外还有一种说法是“七星宝刀”,王允赠与曹操,欲行刺董卓的武器,奈何东窗事发。

倚天剑,则是曹操的佩剑,是三国中排名靠前的武器。

遗憾的是,游戏中的几把有名气的武器威力都一般般,青釭剑和七星剑的威力一样,出现在宴明关卡中。倚天剑近距离使用的话伤害还是挺高的。

游戏中还有一把隐藏武器“怒龙”,原型是《三国演义》中刘备在孙权府中劈开石头的宝剑,在漫画中是刘备的家传宝剑,拥有比较特殊的属性。遗憾的是,这把剑没有和玩家正式见面。

游戏中最霸道的武器,则是来自张辽关卡的“圣剑”,以及来自华容道的“草薙”

草薙剑有什么来历?

在改版游戏出现之前,80% 的玩家都没有用过这把武器,出现的位置已经在吕布关卡中了。虽然威力巨大,但是被一条河拦住了去路,无法将武器带到 BOSS 场景。

草薙,原名:Ame no Murakumo,也就是草薙之间、天丛云剑。从可怕的怪物八岐大蛇体内出现的神剑,连诸神之剑十拳剑都不是它的对手。日本传说中的三神器之一。

没错,这把武器和《拳皇》草薙剑家族的那把剑都是来自同一个传说。

草薙碾压圣剑,这也不难看出,游戏很多道具和武器都以日本文化为主!

圣剑有什么来历呢?

圣剑,原名为 EXCALIBUR,根据资料中的描述是:

The divine Sword from the Stone.来自石头中的武器

Immolates foes with holy fire.用圣火烧死敌人

也就是说,这把剑的来历正是那把大不列颠传说中的武器“石中剑”,也被称之为“王者之剑”。亚瑟王曾经使用过的武器,在三国中的威力也的确够厉害的,不过和另一把比起草薙还是稍微差了那么一点点。

《圆桌骑士》亚瑟王估计都有点懵逼了,劳资的武器什么时候这么叼了?

亚瑟在级别提升起来之前,武器的威力甚至连小兵都不如。在级别提升起来之后,在马上使用重斩就能打出非常棒的效果。

游戏中并没有刻意说明亚瑟王的武器是石中剑还是湖中剑,在各个级别中使用的武器形态也是不同的,在 16 级时使用的金色的剑,应该就是圣剑了。

《黄金鹰之剑》

在游戏中有那么一把武器,我们在第二关就能看到,但是偏偏拿不到。

如下图,圣殿被水晶保护,玩家想近身都不大可能。

第二次再回到这里的时候,就可以破封了,拿到水晶剑。

这把水晶剑可以说是游戏中最强大的武器之一,至少在见到最终 BOSS 之前都是。威力甚至超越了黄金剑。

想要拿到这把武器,必须走分支路线,也就是拿到“龙之钥匙”。想要拿到这把钥匙,就必须找齐三个雕像,难度还是比较大的。

对了,这把武器不能吃的,要不然就无法拿到水晶剑。

水晶剑,是蓝色的

黄金剑,金色的

游戏中最强大的武器,则是“黄金鹰之剑”。

这把武器隐藏在 BOSS 的王座之下,不需要打败 BOSS 就能提前拿到。由于和 BOSS 使用一样的武器,因此会有一种《星球大战》光剑对撞的感觉。

奇怪的是,我们使用的明明都是“黄金鹰之剑”。为什么我给他刮痧,他给我重创,太不公平了吧!

本文来自微信公众号:街机情怀 (ID:JJQH66),作者:我们的街机时代