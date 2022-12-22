威联通发布新款 NAS：搭载 16 核 i9，双万兆网口

IT之家 12 月 22 日消息，威联通今日发布 TVS-h874 QuTS hero NAS，可选 12 代酷睿 i7 和 i9 处理器。

据介绍，TVS-h874 新机提供大小核心混合架构的全新 NAS 运算体验，其中 TVS-h874-i7-32G 搭载 12 核 i7 处理器，TVS-h874X-i9-64G 搭载 16 核 i9 处理器，最高可扩充至 64 GB 内存，M.2 2280 PCIe 插槽可安装高速 NVMe PCIe SSD，高速 PCIe Gen 4 插槽可再弹性安装更高速的 10GbE / 25GbE 扩充卡、GPU 图形显示卡加速虚拟机图形应用、QM2 卡增添 M.2 SSD。TVS-h874X-i9-64G 型号预装一张双 10GbE 高速网卡。

IT之家了解到，该系列 NAS 拥有 8 盘位，支持热插拔 2.5/ 3.5 吋 SATA 6Gbps HDD / SSD，拥有 1 x HDMI 输出接口，1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 接口，2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 接口。

价格方面，TVS-h874-i7-32G 型号售价 85500 新台币（约 19409 元人民币）。