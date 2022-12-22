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微软 Azure Synapse Analytics 在中国 Azure 北三区开放使用

2022/12/22 20:25:12 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 12 月 22 日消息，微软 Azure 宣布，Azure Synapse Analytics 已在中国 Azure 北三区正式开放使用。

Azure Synapse Analytics 是企业级的大数据分析服务，帮助用户从大数据中快速获得价值。Azure Synapse 集成业界领先的 SQL 查询引擎、源于微软自用的日志和时序分析服务 Azure Data Explorer、数据集成引擎、以及 Apache Spark 等多种能力，并提供统一的工作区界面进行云资源的调配和管理

Azure Synapse 服务与 Power BI、Azure Databricks、Azure Machine Learning 等服务一起，组成微软智能数据平台，全面满足用户在大数据、BI 和 AI 等多种需求，帮助企业减少重复投资，连接数据团队，用数据驱动解决问题，降本增效。

IT之家了解到，Azure Synapse Analytics 的主要特点包括：

  • 统一平台：通过单个环境统一执行数据集成、探索、数仓、大数据分析和机器学习任务。

  • 企业级数据仓库：基于久经考验的 SQL 引擎构建，面向关键任务设计，性能业界领先。

  • 数据集成可视化：利用可视化工具建立 ETL / ELT 进程，超过 95 个原生连接器，轻松导入数据。

  • 日志和遥测分析：使用业界领先的索引技术，通过 Azure Synapse Data Explorer (数据资源管理器) 分布式查询引擎，从时序、日志和遥测数据中获取见解。

  • 集成 AI 和 BI：通过 Azure 机器学习、Azure 认知服务和 Power BI 的深入集成，完善端到端分析解决方案。

  • 集成 Apache Spark 和 SQL 引擎：加强数据专业人员之间的协作。在数仓和  Spark 引擎上轻松使用 T-SQL 进行查询。

  • 支持云原生 HTAP：事务和分析混合处理，快速从数据库（例如 Azure Cosmos DB）的实时事务数据中获取见解。

  • 多语言支持：支持的开发语言包括，T-SQL、KQL、Python、Scala、Spark SQL 和.Net。

  • 数据湖的查询：结合关系型和非关系型数据，用数仓方案的服务查询湖中的文件。

  • 微服务和专属资源定价选择：同时支持数据湖和数据仓库，优化性价比。

图片

Azure Synapse Analytics 目前已经在海内外多个行业中广泛被应用，其中的一些典型应用场景包括：

  • 零售：个性化推荐、全渠道优化、构建具有弹性的供应链

  • 制造：最大化整体设备效率 (OEE)、减少计划外停机时间、增强供应链可见性

  • 医疗保健：个性化智能护理、临床分析、合规性分析

  • 金融服务：提供个性化体验、欺诈检测、管理风险

即日起，所有中国 Azure 的用户都可以通过 Synapse 门户登陆 Azure 门户，创建 Synapse Workspace 工作区并在北三区启动相关资源。

预计从下月开始，用户也将可直接登录 Azure 门户在北三区创建 Synapse Workspace。

Synapse 门户网址：https://aka.ms/synapseportalcn

Azure 门户网址：https://portal.azure.cn

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关键词：Azure数据

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