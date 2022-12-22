微软 Azure Synapse Analytics 在中国 Azure 北三区开放使用

IT之家 12 月 22 日消息，微软 Azure 宣布，Azure Synapse Analytics 已在中国 Azure 北三区正式开放使用。

Azure Synapse Analytics 是企业级的大数据分析服务，帮助用户从大数据中快速获得价值。Azure Synapse 集成业界领先的 SQL 查询引擎、源于微软自用的日志和时序分析服务 Azure Data Explorer、数据集成引擎、以及 Apache Spark 等多种能力，并提供统一的工作区界面进行云资源的调配和管理。

Azure Synapse 服务与 Power BI、Azure Databricks、Azure Machine Learning 等服务一起，组成微软智能数据平台，全面满足用户在大数据、BI 和 AI 等多种需求，帮助企业减少重复投资，连接数据团队，用数据驱动解决问题，降本增效。

IT之家了解到，Azure Synapse Analytics 的主要特点包括：

统一平台：通过单个环境统一执行数据集成、探索、数仓、大数据分析和机器学习任务。

企业级数据仓库：基于久经考验的 SQL 引擎构建，面向关键任务设计，性能业界领先。

数据集成可视化：利用可视化工具建立 ETL / ELT 进程，超过 95 个原生连接器，轻松导入数据。

日志和遥测分析：使用业界领先的索引技术，通过 Azure Synapse Data Explorer (数据资源管理器) 分布式查询引擎，从时序、日志和遥测数据中获取见解。

集成 AI 和 BI：通过 Azure 机器学习、Azure 认知服务和 Power BI 的深入集成，完善端到端分析解决方案。

集成 Apache Spark 和 SQL 引擎：加强数据专业人员之间的协作。在数仓和 Spark 引擎上轻松使用 T-SQL 进行查询。

支持云原生 HTAP：事务和分析混合处理，快速从数据库（例如 Azure Cosmos DB）的实时事务数据中获取见解。

多语言支持：支持的开发语言包括，T-SQL、KQL、Python、Scala、Spark SQL 和.Net。

数据湖的查询：结合关系型和非关系型数据，用数仓方案的服务查询湖中的文件。

微服务和专属资源定价选择：同时支持数据湖和数据仓库，优化性价比。

Azure Synapse Analytics 目前已经在海内外多个行业中广泛被应用，其中的一些典型应用场景包括：

零售：个性化推荐、全渠道优化、构建具有弹性的供应链

制造：最大化整体设备效率 (OEE)、减少计划外停机时间、增强供应链可见性

医疗保健：个性化智能护理、临床分析、合规性分析

金融服务：提供个性化体验、欺诈检测、管理风险

即日起，所有中国 Azure 的用户都可以通过 Synapse 门户登陆 Azure 门户，创建 Synapse Workspace 工作区并在北三区启动相关资源。

预计从下月开始，用户也将可直接登录 Azure 门户在北三区创建 Synapse Workspace。

Synapse 门户网址：https://aka.ms/synapseportalcn

Azure 门户网址：https://portal.azure.cn