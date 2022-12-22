【IT之家开箱】vivo S16 Pro「颜如玉」图赏：双面柔光，为你「玉」见

12 月 22 日，在主题为“双面柔光 照亮你我 tā”的 vivo S 系列新品发布会上，全新的 vivo S16 系列手机正式发布，S16 系列分为 S16e、S16 和 S16 Pro 三款机型。

现在IT之家为大家带来 S16 Pro 的开箱图赏。

「颜如玉」就和它的名字一样，不仅还原出了玉石清透温润，而且借助“光致变色”赋于了两种不同气质的玉色变化。

颜如玉以青白玉作为底色，呈现了一种淡青色的美感，低饱和度的色调，搭配若隐若现的烟青玉纹，让这款手机看起来相当的清新、典雅。如果不强调的话，单看这个后壳，相信会有不少人误认为就是一块玉石雕刻而成。

「颜如玉」还采用了新一代光致变色技术，在光线照射下，十几秒钟的时间，后壳就会由此前的“青白玉”变为深“翡翠色”，这两种截然不同的配色，却均呈现出了玉石该有的羊脂般润感，这种设计，相信审美再苛刻的颜值党也很难招架住。

光致变色后

笔者给手机拍摄样张的时候，「颜如玉」后壳悄悄的吸收光线，开始了“变色”，当笔者再拿回手机的时候，不经意间瞥到了后壳，发现已经是另外一幅“面孔”。

即便是笔者已经知道了光致变色，但这种魔术般的色彩变化，仍让笔者不由得赞叹了一下。

生活中那些意想不到的小惊喜，恰巧就是来自这些不经意间。

摄像头模组也是 vivo S16 Pro 背部设计的点睛之笔，除了竖向排列的三颗圆形镜头之外，最右侧还有一颗原彩柔光环，成为留白云阶设计上的点睛一笔，也是影像闪光之处。

vivo S16 Pro 的整个摄像头模组内部，三颗圆形镜头 + 原彩柔光环的组合让整体的美感恰到好处的，看起来也是相当的协调。

回到正面，vivo S16 Pro 采用了一块 6.78 英寸居中打孔的 OLED 曲面屏，拥有 388PPI，局部峰值亮度 1300nit，支持 10 亿色、120Hz 刷新率，以及 360Hz 触控采样率和 1200Hz 瞬时触控采样率。

vivo S16 Pro 还有着极为出色的握持手感，和它的颜如玉配色一样让人难忘。

据了解，vivo S16 Pro 搭载了 vivo 史上最薄曲屏，具备 2.3mm 极窄中框，拥有 7.36mm 机身厚度，60° 微曲设计带来了极为趁手的握持体验。

不仅如此，影像方面，vivo S16 搭载全新“前后双面柔光”：前置“微缝补光 2.0”，把柔光灯隐藏在超窄的显示黑边内。

后置“原彩柔光环”，实现专为人像定制的光场。

在重量方面，vivo S16 Pro 整机也仅为 182g，保持了 vivo S 系列一如既往的优秀重量控制。

细节设计方面，顶部依旧是熟悉的“Choker”项圈设计，视觉上进一步缩减了顶部的厚度感。

底部是熟悉的扬声器、充电口、SIM 卡槽等。

回到产品包装，延续了 vivo 一贯的简洁设计，在配件方面，包括清水壳、取卡针、以及 66W 的充电器和数据线。

配置方面，vivo S16 Pro 搭载联发科天玑 8200 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，拥有 4600mAh 电池，支持 66W 快充，19 分钟充电 50%。该机配备 6.78 英寸 2400×1080 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率。vivo S16 Pro 搭载前置 50MP 居中挖孔镜头，后置 50MP OIS 主摄（索尼定制 IMX766V）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，镜头旁有一个环形柔光灯。

vivo S16 Pro 售价 3299 元起：

12GB + 256GB：3299 元

12GB + 512GB：3599 元

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