【IT之家评测室】前后都发光，只为你变美：vivo S16 Pro 上手体验

就在今天晚间，全新的 vivo S16 系列手机正式发布，作为 vivo S 系列的新一代产品，S16 系列这一次重点加码了「设计」、「人像」两个领域，带来了能够光致变色的颜如玉配色，以及行业首创双面柔光人像等技术，下面通过评测，一起深入了解这款产品吧！

一、外观篇

早在上周，vivo 就率先解禁了 vivo S16 的外观设计，主打的「颜如玉」配色还原出了玉石的色彩和纹理，令人印象深刻。

vivo S16 和 S16 Pro 两款手机（颜如玉）的外观、尺寸乃至重量完全一致，并没有因为高低定位而在设计上做取舍，这一点还是相当点赞的。

「颜如玉」就和它的名字一样，不仅还原出了玉石清透温润，而且借助“光致变色”赋于了两种不同气质的玉色变化。

颜如玉以青白玉作为底色，呈现了一种淡青色的美感，低饱和度的色调，搭配若隐若现的烟青玉纹，让这款手机看起来相当的清新、典雅。如果不强调的话，单看这个后壳，相信会有不少人误认为就是一块玉石雕刻而成。

据官方资料，为了还原出玉石的温润，S 系列成立了⼀个多达 10 ⼈的专项⼩组，历时三个月，调配出了八百多种色彩方案，最终打造出青山远黛般的色彩变幻。

不仅如此，「颜如玉」还采用了新一代光致变色技术，在光线照射下，十几秒钟的时间，后壳就会由此前的“青白玉”变为深“翡翠色”，这两种截然不同的配色，却均呈现出了玉石该有的羊脂般润感。

这种设计，相信审美再苛刻的颜值党也很难招架住。

光致变色后

笔者给手机拍摄样张的时候，「颜如玉」后壳悄悄的吸收光线，开始了“变色”，当笔者再拿回手机的时候，不经意间瞥到了后壳，发现已经是另外一幅“面孔”。

即便是笔者已经知道了光致变色，但这种魔术般的色彩变化，仍让笔者内心不由得赞叹了一下。

生活中那些意想不到的小惊喜，恰巧就是来自这些不经意间。

摄像头模组也是 vivo S16 Pro 背部设计的点睛之笔，除了竖向排列的三颗圆形镜头之外，最右侧还有一颗原彩柔光环，成为留白云阶设计上的点睛一笔，也是影像闪光之处。

留白的比例的大小相当考验设计师的审美功底，稍有不足就会破坏整体美感。而 vivo S16 Pro 的整个摄像头模组内部，三颗圆形镜头 + 原彩柔光环的组合让整体的美感恰到好处的，看起来也是相当的协调。

回到正面，vivo S16 Pro 采用了一块 6.78 英寸居中打孔的 OLED 曲面屏，拥有 388PPI，局部峰值亮度 1300nit，支持 10 亿色、120Hz 刷新率，以及 360Hz 触控采样率和 1200Hz 瞬时触控采样率。

vivo S16 Pro 还有着极为出色的握持手感，和它的颜如玉配色一样让人难忘。

据了解，vivo S16 Pro 搭载了 vivo 史上最薄曲屏，具备 2.3mm 极窄中框，拥有 7.36mm 机身厚度，60° 微曲设计带来了极为趁手的握持体验。

在重量方面，vivo S16 Pro 整机也仅为 182g，保持了 vivo S 系列一如既往的优秀重量控制。

细节设计方面，顶部依旧是熟悉的“Choker”项圈设计，视觉上进一步缩减了顶部的厚度感。

底部是熟悉的扬声器、充电口、SIM 卡槽等。

vivo S16 Pro 依旧没有采用立体声双扬声器，算是 S 系列家族传统了，但是又倒车到了转子马达，或许是内部空间不够用？总之，振动马达倒车实属不应该，也算是 vivo S16 Pro 手机少有的，美中不足的地方。

二、影像篇

在 S16 Pro 仅 1.75mm 的屏幕黑边内部，vivo 竟然塞进了两颗柔光灯，围绕前置摄像头，左右各一颗，这也是 vivo S16 系列主打的「微缝补光 2.0」，能够实现 6000K 色温的白皙光线。

此外，vivo S16 Pro 前置同样也支持柔光环补光（屏幕发光）。

前摄规格上，vivo S16 全系前置升级 5000 万像素 JN1，并且加入了 AF 自动对焦马达，支持拍摄最高 4K 60 帧等。

JN1 这颗模组大家应该很熟悉了，其拥有 1/2. 76"传感器尺寸，0. 64μm 传感器单位像素尺寸，支持 4 合 1 像素，这款镜头也曾被不少旗舰手机用于超广角副摄。笔者倒认为这颗传感器用在前摄上倒是非常合适，毕竟底只有 1/2. 76" 大小。

加入的 AF 自动对焦也相当实用，比如当你自拍摆姿势的时候，无论镜头对着哪里，都能第一时间对焦，这一点会给用户的拍照体验带来不小的提升。

不同于以往的手机，毕竟自拍才是 S 系列的重头戏，因此当打开 S16 Pro 的前置摄像头后，系统会自动切换至「人像」模式，你可以在这里选择不同的人像风格、美颜效果、美妆风格以及虚化效果，以满足用户不同的自拍需求。

在让你变美这条路上，vivo 比谁都有诚意。

我们直接来看一下前置镜头的样张：

vivo S16 Pro 前置，开启柔光灯

如上图所示，在上图中光线复杂且昏暗的餐厅内，普通手机自拍很容易在造成“阴阳脸”，比如暗部细节丢失，比如高光部分压不住，再比如脸上有强烈的光线反差等等。但是 vivo S16 Pro 的前置柔光灯则可以带来均匀、自然的面部补光，人像肌肤真实细腻，轻松一拍，即可拍出氛围感极强的前置样张。

手动调节光圈值，还可以拍出不错的前置人像照片，比如下图，发丝和背景之间虚化比较自然，乍一看甚至还以为是后置镜头拍摄。

vivo S16 Pro 前置，开启柔光灯

来到另外一个场景。

如下图所示，室内光线良好的情况下，同样开启前置柔光灯，此时脸部更加立体，肤质更加的细腻通透，拍摄中的眼神光更加醒目。

vivo S16 Pro 前置，开启柔光灯

接下来再看看后置的影像表现。

首选是规格方面，vivo S16 Pro 主摄为 5000 万 IMX766V，并且全系标配光学防抖，另外两颗则是 800 万超广角以及 200 万战术微距。支持实时黑光夜视，按下快门前即可预览真实效果，支持超级夜景 5.0、超级月亮模式等。

vivo S16 Pro 后置了一枚原彩柔光环，后置人像模式拍摄中，这颗原彩柔光环会像专业影棚的柔光灯一样，让柔光时刻聚焦在人身上。

有人或许会问，不是手机都有闪光灯吗？这颗原彩柔光环又厉害在哪？其实，传统闪光灯拍摄时，往往会导致皮肤油光，而且很容易出现白平衡问题。vivo S16 Pro 的原彩柔光环有点类似于美妆博主们走到哪开到哪的圆形柔光灯，随时随地面部补光，让皮肤始终白皙、通透，肤色还原更真实更生动。

vivo S16 Pro 后置，开启柔光灯

最后再来看看 vivo S16 Pro 后置样张：

毕竟是 IMX766V，放到现如今仍称得上旗舰 CMOS，更何况还有 vivo 旗舰影像算法以及光学防抖能力的加持，vivo S16 Pro 主摄的白天、夜晚表现力基本达到了旗舰水准，色彩还是记忆色风格，略冷艳一分。

虽然没有独立的 2X 镜头，但是主摄的 2X 数码变焦效果，不比同档位手机的独立 2X 镜头差。

至于超广角的表现，只能说“差强人意”，只要你不放大，不盯住细节看，就没问题。

主摄

超广角

主摄 2X

主摄

主摄微距

主摄 2X

主摄逆光

主摄

主摄

主摄

此外，在拍摄模式上，vivo S16 Pro 还提供了「自然色彩」模式，有点类似于 vivo X 系列影像旗舰的「蔡司自然色彩」，相较于 vivo 的记忆色，前者更倾向于真实色彩还原。但是，IT之家拿到的这台 vivo S16 Pro，其「自然色彩」模式明显有进一步的优化空间，开启之后样张太寡淡了，反而失去了物体原本的颜色，有点“过犹不及”的意思，希望 vivo 能够优化一下。

默认、开启自然色彩

三、性能篇

这次 vivo S16 Pro 搭载了天玑 8200，天玑 8200 可以说是当下的新一代神 U 了，毕竟在刚刚逝去的火龙时代里，天玑 8000 系列就是冰封的神。

天玑 8200 采用台积电 4nm 制程，八核 CPU 架构包含 1 颗 3.1 GHz 的 Cortex-A78 核心、3 颗 3.0 GHz 的 Cortex-A78 核心和 4 颗 2.0 GHz 的 Cortex-A55 能效核心。同时，天玑 8200 支持 UFS3.1 闪存和四通道 LPDDR5 内存。

其他配置方面，提供了 12GB RAM+256GB ROM、12GB RAM+512GB ROM 两种存储规格（均为 UFS3.1+LPDDR5），IT之家拿到的是顶配版本。此外 vivo S16 Pro 还支持 NFC，拥有 66W 闪充，4600mAh 电池（单电芯）。

IT之家简单用跑分、游戏也对 vivo S16 Pro 的性能进行了实测。

如上图所示，在安兔兔跑分中，vivo S16 Pro 获得了 86.8 万 + 的分数；

在 GeekBench 5 测试中，vivo S16 Pro 单核为 992 分，多核 3639。

在 Androbench 测试中，读写速度都达到了 UFS3.1 的天花板表现。

整体来看，vivo S16 Pro 的跑分表现符合预期，不过相较于蓝厂的另外一台天玑 8200 机器，S16 Pro 的性能调教略偏保守一点点。

通过《原神》游戏实测，也能证明这一点。

《原神》游戏中，IT之家选择了和旗舰机一样的画质标准：高档画质 + 60 帧，动态模糊关闭，游戏场景选择野外打怪。

在《原神》游戏中，vivo S16 Pro 的平均帧率达到了 57.5，稳帧指数为 2.8，稳帧指数指游戏时的画面平稳程度，该数值越小代表游戏越稳定，Perfdog 官方给出的数据，一般游戏、视频建议小于 8。

vivo S16 Pro《原神》平均帧率表现

但是通过上述帧率图也能看到，游戏 10 分钟后期，随着机身温度的上升，帧率开始降至 55fps 左右。毕竟 vivo S16 Pro 的机身更为轻薄，性能释放略保守也是在所难免的了。

当然，还是要说，vivo S16 Pro 的《原神》帧率表现，基本不亚于目前市面上的旗舰机，所以，天玑 8200 的性能上限很高，旗舰能玩的，天玑 8200 不咬牙也能玩。

vivo S16 Pro 搭载的天玑 8200，另外一个优势则是 —— 在接近旗舰机的帧率表现下，却还有着比旗舰机更低的功耗，如下图所示，vivo S16 Pro 的平均功耗为 5.255W，整体表现要比骁龙 8 系列旗舰机更低一些。

vivo S16 Pro《原神》功耗表现

而在温度方面，vivo S16 Pro 的表现也比较惊喜，24°C 左右的室温环境下，实测温度仅为 41°C 出头。

再来看一下《王者荣耀》的帧率表现。

vivo S16 Pro 支持《王者荣耀》120 帧，所以我们开启最高帧率进行测试。

vivo S16 Pro《王者荣耀》平均帧率表现

在实测中，vivo S16 Pro 的一局（12 分钟）平均帧率为 118.5，稳帧指数仅为 0.6。如上图所示，游戏始终维持在 120 帧左右，帧率波动情况几乎可以忽略不计。

功耗方面则更低了，仅为 3.8W，毕竟是 120 帧的《王者荣耀》。

vivo S16 Pro《王者荣耀》功耗表现

四、总结

从设计、影像、性能三个维度简单评价一下这一代 vivo S16 系列。

首先是设计，vivo S16 Pro 的「颜如玉」配色可以说是 vivo CMF 设计上的一次突破性创新，如玉石般的美感，以及光致变色技术加持，让这款手机气质十足，好看到让人无法拒绝。当然，如果能把中框换成金属材质，这种灵动感显然还要更足一些，但是必定也会带来更沉的重量，而 vivo S16 Pro 现在 182g 的重量也是恰到好处。所以说重量和材质之间，只能算上是一道选择题。

配置上，天玑 8200 的表现确实喜人，同样天玑调教看蓝厂这句话也不假，对 vivo S16 Pro 性能有担忧？大可不必了。唯独的缺点，就是那颗很丢质感的转子马达，体验上确实很减分。

影像部分，自拍是 vivo S 系列雷打不动的根基，每一代 S 系列，都在挖空心思地让用户拍得更好看。这一次，vivo S16 系列将人像用光全面覆盖前置与后置，实现了“全场景柔光人像”，前后拍都要你好看。

从”照亮你的美“到“照亮我的美”，再到”照亮你我 tā”，这种变化，事实上也是 vivo 在光影人像领域的探索沉淀。

如果你喜欢自拍，热衷于自拍，那么 vivo S16 Pro 显然就是当下更适合你的选择。

价格信息：

vivo S16 Pro 售价 3299 元起。

12GB + 256GB：3299 元

12GB + 512GB：3599 元

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