海贝 R6 III 音乐播放器发布：加入 A 类耳放，可选底座，售价 3698 元

IT之家 12 月 22 日消息，在今日晚间的海贝战略新品发布会上，海贝 R6 III 无损音乐播放器正式发布，售价 3698 元。

海贝 R6 III 搭载高性能双 ES9038Q2M DAC，A 类耳放澎湃驱动，由 2 颗 OPA1652 运放驱动 + 16 颗人工匹配的晶体管组成。得益于 A / AB 类耳放，高功率持续输出与低功耗兼得，入耳式耳机和大耳机都能使用。

海贝 R6 III 搭载高通骁龙 665 芯片，4GB + 64GB 存储配置，拥有 4500mAh 大电池，单端 15 小时、平衡 12 小时续航，还搭载两颗专用音频晶振：45.158MHz、49.152MHz，有效降低相位噪声以及时钟抖动。

海贝 R6 III 运行 Android 12 系统，搭载全局 DTA 技术，可全局绕开 SRC，支持最新全局遥控 HiByCast，以及 MQA 16X 完全展开。

海贝 R6 III 还配备独立 3.5 & 4.4 双接口，支持 USB DAC / 同轴 / Line Out，搭载 5 英寸 720P 屏幕，支持 2.4G & 5.0G 双频 WiFi、双向蓝牙 5.0、PD2.0 快充协议，可 18W 快充。

IT之家了解到，海贝 R6 III 将于 2023 年 1 月上市，售价 3698 元。

此外，海贝还为 R6 III 推出了 CR06 底座，提供 RCA 输出、同轴输出、平衡 XLR 输出、光纤输出四种输出方式，售价 1298 元，一起购买 4298 元。