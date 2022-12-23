特斯拉 Model Y 获得澳大利亚 ANCAP 2022 年最高的总体加权安全得分

IT之家 12 月 23 日消息，澳大利亚车辆安全监管机构 ANCAP（新车安全计划）根据其 2022 年评级标准揭示了今年表现最佳的车型 —— 特斯拉 Model Y。ANCAP 将特斯拉 Model Y 评为 2020-2022 年评级标准的整体最佳汽车。

此外，ANCAP 还宣布更严格的新车安全测试评级标准将于 2023 年 1 月生效。

IT之家了解到，这款电动 SUV 今年 8 月才刚刚刚在澳大利亚上市，距离美国本土市场首次亮相已有两年。

被压抑的需求使 Model Y 成为澳大利亚 9 月份最畅销的车型之一，不过销量在 10 月和 11 月有所回落，但这款小型 SUV 仍然是澳大利亚最受欢迎的电动汽车。

Model Y 总体加权得分为 92.6%，各项安全测试得分如下 :

成人乘员保护得分 97％；

儿童乘员保护得分 89％；

道路行人保护得分 82％；

安全辅助系统得分 98％。

紧随特斯拉 Model Y 之后的是雷克萨斯 NX（中型 SUV），得分达 89.2%，而新进的上汽大通 MAXUS MIFA 9 和 LDV MIFA 得分为 87.4%。

其他表现出色的车型还包括福特 Ranger、福特撼路者、日产逍客和日产探路者，它们在儿童保护方面获得了最高分 (93%)，而丰田卡罗拉锐放获得了最高的行人道路保护分 (87%)

ANCAP 声明称，Model Y 在成人乘员保护 (97%) 和安全辅助 (98%) 领域取得了最高分。不过他们也强调，表现最好的选手必须在安全评估的所有关键领域都不能有短板。

在过去三年 ANCAP 评定的 69 款车型中，共有 61 款 获得了 ANCAP 最高的五星级安全评级，而在此期间评定的 31 款车型 (45%) 为新能源车型。