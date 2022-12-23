微软发布 KB5022553 带外更新，修复部分 Windows Server 2022 无法创建新虚拟机的问题

IT之家 12 月 23 日消息，微软近日发布了适用于 Windows Server 2022 的 KB5022553 紧急带外更新，修复了在安装 2022 年 12 月补丁星期二活动日中发布的 KB5021237 更新之后，导致部分用户无法在 Hyper-V 主机上创建新虚拟机的问题。

IT之家了解到，在 Windows Server 或者 Azure Stack HCI 主机上安装 Windows Server 2019（KB5021249）和 Windows Server 2022（KB5021237）的用户在安装 12 月更新之后均受到影响。

微软在更新中表示：

此非安全更新程序包括质量改进。安装此 KB 时： 此更新解决了一个已知问题，该问题影响使用软件定义的网络 (SDN) 并由 System Center Virtual Machine Manager (VMM) 进行管理的 Hyper-V 主机。你可能会收到涉及以下工作流的错误：

为加入 VM 网络的现有虚拟机 (VM) 创建新的网络适配器

创建具有已加入 VM 网络的网络适配器的新 VM。 如果安装了早期更新，则只会下载此包中包含的新更新并将其安装在设备上。

IT之家还了解到，微软表示 2022 年 11 月 22 日之后，Windows Server 2022 不再有可选的非安全预览版本。对于 Windows Server 2022，仅累积每月安全更新 (称为“B”或更新星期二版本) 。