vivo X90 等多款机型在列，谷歌将向更多安卓机型开放紧急救援应用 Personal Safety

IT之家 12 月 23 日消息，在 Nothing Phone（1）手机率先获得谷歌 Personal Safety 功能之后，谷歌宣布将通过安卓 13 更新向索尼 Xperia、vivo 以及其子品牌 iQOO 等更多安卓机型开放该功能。

IT之家了解到，谷歌 Personal Safety 功能此前是 Pixel 系列手机独占，是谷歌在 2021 年推出的紧急救援应用，具备车祸检测、紧急情况下的位置搜索和危机警报等功能。

用户可以通过添加 / 编辑重要的医疗信息、分配紧急联系人、获取附近危机的警报，在某些设备上甚至可以在检测到车祸时寻求帮助。

虽然三星多款 Galaxy 手机已经推送安卓 13 / OneUI 5.0 更新，但是目前没有任何一款三星手机获得谷歌的 Personal Safety 功能。而目前获得该功能的非 Pixel 机型包括：