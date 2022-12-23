消息称 AMD 锐龙 7000 移动处理器有“异构”版：2 核 Zen4 + 4 核 Zen4C

IT之家 12 月 23 日消息，据“All_The_Watts”消息，AMD Zen4 架构锐龙 7000 “Phenix Point”系列处理器可能有两个版本，其一为常规的迭代版，其二为“异构”版。

据报道， “Phenix Point”系列有 PHX 和 PHX2 两个版本，均为台积电 N4 工艺，前者最高 8 核 Zen4 CPU + 12CU RDNA3 核显，15-35W+ 功耗，后者最高为 2 Zen4 + 4 Zen4C CPU，最高 4CU RNDA3 核显，15-28W 功耗。之前的消息称，128 核的 EPYC Bergamo 将采用 Zen4C，这是 AMD 为云端原生应用专门定制的高密度多线程架构。Zen4C 可能就是 AMD 的小核。

命名方面，R7 7840U 为 8 核 Zen4 + 12CU 核显，R7 7740U 则为 2 Zen4 + 4 Zen4C + 4CU 核显。

IT之家了解到，AMD 将在下月 5 日举行 CES 发布会，届时将揭晓锐龙 7000 系列移动处理器的阵容。本届锐龙 7000 系列移动处理器可谓是产品最多的一代，除了最新的 Zen4 架构新品，还有 Zen3、Zen3+ 等型号的马甲型号。