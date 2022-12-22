AMD 发布肾上腺素驱动 22.12.2，修复新 RX 7900 XTX 在 Windows 上的高耗电问题

IT之家 12 月 22 日消息，AMD 新的 RX 7900 系列 GPU，特别是 XT 版本，遇到了某种高耗能问题。在视频播放和多显示器连接的情况下，7900 XTX 和 XT 都表现出非常高的耗电量。

IT之家了解到，在运行这些任务时，似乎整个 AMD 的 GPU 都会被激活，而不仅仅是媒体引擎块和显示处理块。或者，也许处理器性能状态有一些问题。

今天，AMD 发布了最新的 WHQL 肾上腺素驱动 22.12.2 版本，修复了视频播放的高能耗问题，但使用多显示器的高能耗问题仍然存在。

这个版本中修复的问题是：

在使用多显示器配置的虚拟超级分辨率时可能会遇到问题。

在 4 个显示器配置下改变显示模式时可能会出现系统崩溃。

在加载《漫威蜘蛛侠: 迈尔斯・莫拉莱斯》时，启用光线追踪设置后，可能会出现应用崩溃或驱动超时。

改进了硬件加速视频播放期间的电耗，计划在未来的版本中进一步提高电源效率。

同时，已知的问题如下：

在使用选定的高分辨率和高刷新率显示器时，有时观察到高空闲功率。

在使用 Radeon 超级分辨率和一些扩展的显示器配置时，可能会出现间歇性的应用程序崩溃或驱动超时。

在游戏和视频播放过程中，在某些扩展的显示器配置下，可能会观察到视频卡顿或性能下降。

在《神秘海域 4：盗贼末路》游戏开场时可能会出现卡顿现象。

在玩《Valheim》时，使用 Vulkan API 可能会出现应用程序崩溃或驱动超时。任何可能遇到这些问题的用户应该选择 DirectX API 作为临时的解决方法。

一些虚拟现实游戏或应用程序的性能可能低于预期。

用户可以从 AMD 的网站上下载新的 22.12.2 驱动。