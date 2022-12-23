无损放大图像，详解 PS 神奇插件 Gigapixel

在摄影后期中，经常会用到放大裁剪来弥补拍摄时的构图问题，或者想要从大场景中截取局部，比如在打鸟的时候，很可能用到大幅度的裁剪。

本次，讲解一款无损放大画面的插件。

Topaz Gigapixel AI

我想在这张图片中，只裁剪保留黄框里的山头，这是很大幅度的裁剪，正常来说很难得到清晰的画面。

使用此插件前后对比：

右侧的细节明显比左侧强，能看清岩石的纹理和清晰的轮廓。

插件需额外安装，然后在 Photoshop 上面“文件”的“自动”里，找到这个插件。

win 是中文版，mac 是英文版，中英文对照。

第一步：裁剪图像

首先，选择“裁剪”，二次构图

这是裁剪的功能界面，在界面的右侧，可以选择裁剪的模式。如下：

模式 1: 按画面比例裁剪，可以选择自由比例，也可以选择它给的比例模板。

模式 2: 手动设置长宽的像素数。

第二步：设置图像尺寸

裁剪后，回到插件主界面，要选择裁剪后得到的新图片的尺寸，也就是你希望新图片的长宽像素是多少。如下：

在界面右上方选择新图片的分辨率，在界面左下方会显示当前分辨率的具体数值。

图片尺寸调整模式有三种：

1、按照比例。将长宽同比例放大一定的倍数，这里给了几个选项“2x、4x、6x”也可以自己随意设定比如“1.3x、2.2x”都可以。

2、按照最宽边。其实就是手动设置的长边数值，短边按照比例自动生成。如果你有特别明确的像素尺寸要求，可以用这个。

3、按照最高边。其实就是手动设置的短边数值，长边按照比例自动生成。

第三步：选择无损算法

当我们选择好新图片的尺寸后，要开始进行无损处理，这个无损处理其实就是智能算法。

无损处理算法有 5 种：

1、标准。常规通用的算法，适用大部分场景。

2、线条。适合处理建筑类图像，画面中有横平竖直的线条结构。

3、艺术。这个对细节的还原稍微夸张一些，可能会觉得有点不自然。

4、低分辨率。裁剪后的新图像，分辨率较低时，适合用这个算法模式。

5、非常压缩。当图片压缩比较严重时，适合用这个算法模式。

但是有的同学说，他自己也分不清应该用哪个模式，所以插件给大家准备了四视图预览功能，在插件顶部，如下：

四视图预览是同时让你对比多种不同算法的效果，直观的看到区别，选出来一个最舒服的。

这是四视图的效果，左上的视图是未无损处理的原图，其他三个视图是加载了算法的，我们可以在右侧点击不同的算法进行加载，然后对比效果，选择最好的一个。

第四步：噪点和细节

抑制杂色：其实就是降噪，但是降噪过多了，细节损失也会严重。

删除模糊：其实就是恢复细节，但是细节恢复多了，噪点也会明显。

所以，这就是找到一个降噪和细节的平衡点，建议大家选择“自动”，让软件自己计算平衡点。

第五步：其他优化设置

减少颜色溢出：主要对画面暗部起作用，让暗部的色彩不浑浊。效果如下：

面部优化：让人物肤色更加平滑自然。在处理人像时可用。

到这里插件用法就讲完了。这个插件会大幅度增加我们二次构图的可能性。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶