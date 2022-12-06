盘点 PPT 中 OK10 插件 5 个提升效率的功能

原文标题：《不公平！为什么我做一页 PPT 的时间，他能做完 3 页？》

最近降温贼快，码了会儿字，手像是放在冰窖里一样，恨不得去烤一会儿火。

但，即便天冷了，叶落了，做 PPT 的心也依然火热

很久没有写插件的教程了，今天就来分享 OK10 插件中，能极大提升工作效率的 5 个功能。

01. OK 神框

OK 神框，之前一直都忽略了这个功能，但里面却有很多个非常实用的功能。

批量改名

最开始做的时候，没意识到要对元素重命名，导致后期想要修改非常麻烦。

比如下图右侧这密密麻麻的图层，一时间根本对应不起来，不知道到底哪个在哪里：

借助 OK 神框中的“批量改名”功能，就可以实现批量修改元素的名称。

先将 OK 神框调出来，出现两个选框，上面是功能选项，下面可以输入文字或者数字参数：

操作试一下，先分别选中四个平行四边形，然后选择“批量改名”功能，输入“平行四边形（人物底）”，最后按回车键：

对应的形状都分别修改了名字，且有编号，方便区分。

跨页复制

在 OKPlus 中，有个功能叫一键水印，可以批量加水印。

但在实际的情况中，并不是每一页都要加，所以 OK 插件中的跨页复制功能，就派上了用场。

比如，只需给页面中的 3-10 页和 20-25 页加 logo，该怎么做？

首先选中 logo，在 OK 神框中输入对应的数值，如果是 3-10，就输入：3,10，20-25 页也是同样的方法：

如此操作，基本可以实现想复制到哪里就复制到哪里。

02. 三维折图

你一定见过很多种样式的三折页样机，可以将做好的图套进去，整体格调更上档次。

那么，如果不用样机，只在 PPT 里面可以实现吗？

当然是可以的，在 OK 插件中，有一个功能：三维折图。

它可以将一个色块或图片，转换成折页的样子：

其原理是：将形状转成图片后，再进行分割最后调整它们的三维参数。

明白了基本原理，下面我们用这个方法在 PPT 中造折页样机。

首先，将需要套入的图片进行拼合，然后画一个与其同等宽高的形状，确保尺寸不变：

接下来，进行三维折图的处理：

这里处理后的每个形状都是单独的，并非组合，而且它们的尺寸和要套入的图片大小一致。

需要注意，这时候存在一个问题：形状组合后放大，会出现错位。

因此，初始形状的大小在制作之前就要考虑进去，这一点非常重要。

不过，如果你不需要保留可编辑性，也可以套用完成后，再组合转成图片并缩放大小，这样就不会错位了。

做到这一步之后，可以开始套图进去了：

依次选中处理好的图片，右键更改图片，将新图填充进去即可。

怎么样，是不是样机就做好了？

依此思路，将处理好的折图，复制到右边进行拼合，是不是可以做出四页的折图呢？

稍微调整下大小，加上文字，就是一页包装好的图了：

根据这个思路，还可以延伸出很多种形式的样机，感兴趣一定要试试。

03. 表格设置

在某次定制中，甲方给到了很多页表格，属实是做的有些头疼，最后使用的是 OK 插件中的表格工具来批量处理。

首先，全选所有表格，在调出来的工具框中修改颜色，取色的方式是右键调出色盘，左键选中颜色：

上图是批量修改填充色，还可以修改线框和单元格的高度与宽度：

是不是非常快，基本上是一键搞定！

做课件 / 低价单的同学们，可以试试，咱手不快，那就用插件来提速咯。

04. 逐帧动画

还记得之前的 MG 动画文章中，有一个文本框动画吗：

耗费 35 小时，用 PPT 做出了这个 MG 动画，想学我教你啊！

文本框的前期准备，也可以用 OK 插件来做。

看一下这个文本框动画：

这个动画效果，原理是利用文本框的延迟，使其看起来像是一条线在移动，实际上这条线是由多个小圆点组成的。

原理不难，难点不在动画路径的绘制，而是文本框中的形状如何填进去。

我最开始使用的方法，是用输入标点或者用输入法中的符号插入，数量多的时候显得有些繁琐。

现在，则可以借助 OK 插件的逐帧动画，一键生成：

在逐帧动画选项卡中，找到逐帧辅助，输入字符并修改数量，即可直接生成。

另外，这个符号生成后，是一大串的小点，需要调整它们的段间距为 0。

在逐帧辅助中，只需要点两个按钮就可以快速搞定：

先点字符分段，然后再点行距设置为 0 即可。

怎么样，这个功能是不是解决了很多人前期输入字符的难题。

05. 控点工具

最后一个，是控点工具，这个功能也是可批量操作的。

比如，下面这样一个页面：

其他平行四边形都是统一的，唯独中间部分有三个形状的角度奇奇怪怪。

如果手动调整黄色的控点，无法精准地和其他四边形统一。

那么，就可以使用 OK 插件的控点工具批量调整：

首先，用控点工具读取正常平行四边形的控点数据，复制该数据，然后借助 OK 插件中的特殊选中，一键选中所有四边形。

再打开控点工具，在数值里面输入正常数值，点修改，所有四边形的角度就统一了。

最后总结一下：

① 批量修改元素名称，跨页复制形状，用数值化来辅助制作；

② 将平面做出立体效果，不用 PS 也能做出立体感样机折页；

③ 批量修改表格填充与线框，对追求速度和量大非常有帮助；

④ 一键生成文本框符号填充，减少文本框动画的工作量；

⑤ 使用控点工具解决形状角度不统一、控点调不好的问题。

以上，就是今天分享的全部内容，希望大家喜欢~

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT），作者：Junmeng