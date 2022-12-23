宁夏：今年全面完成 700MHz 核心网、2.6GHz 专用核心网建设

IT之家 12 月 23 日消息，据宁夏回族自治区广播电视局网站，2022 年，宁夏回族自治区全区广播电视公共服务扩面增效，取得新进展。

相关进展包括加快推进民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目，大力实施应急广播建设，积极争取国家广电总局支持，加快推进广电 5G 网络建设。广电 5G 网络建设方面，宁夏回族自治区全面完成传输承载网、700M 核心网、2.6G 专用核心网建设，成功举办广电 5G 网络服务启动仪式并开网放号。

IT之家了解到，宁夏回族自治区广播电视局近日还出台《全区高清超高清电视发展实施方案》，提出高清超高清电视发展的总体要求、主要任务和保障措施，明确到 2025 年底，全区各级广播电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。

一是加快推进高清超高清电视制播能力建设，到 2023 年底，五市广播电视台全面完成标清电视向高清电视的转化；到 2024 年底，县级广播电视台全面完成标清电视向高清电视的转化；到 2025 年底，宁夏广播电视台基本具备超高清电视制播能力。二是有序关停标清电视频道，到 2025 年底，全区各级广播电视台标清频道基本关停。三是大力推进有线电视网络高清超高清化发展，到 2025 年底，全区有线电视网络高清超高清机顶盒普及率显著提升。四是加快推进直播卫星高清超高清进程，到 2025 年底，直播卫星高清超高清机顶盒普及率显著提升。五是持续推进 IPTV 高清超高清化进程，到 2025 年底，全区 IPTV 标清频道信号基本关停，高清超高清机顶盒全面普及。六是积极稳妥推进地面无线电视高清化。