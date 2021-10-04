华为拿下今年第二大 5G 大单，且报价不低

IT之家 10 月 4 日消息 中国移动上周发布了的招标公告，其中备受关注的 75 亿大单“中国移动 2021 年 4G/5G 融合核心网采购招标”结束，华为拿下第一份额，这意味着华为夺得今年第二大 5G 大单。

IT之家了解到，在今年 6 月的中国移动 5G 700MHz 主设备集采中，华为在总共 380 亿的招标中也是第一。

公告显示，华为报价并不算低， 共计 74.887 亿元（设备报价 64.062 亿元、服务报价为 10.824 亿元），而中国移动此前为此次招标设立的设备部分最高投标限价为 67.370 亿元，边缘 UPF 部分最高投标限价为 7.987 亿元，加起来最高投标限价也是 75 亿左右。

公告显示，本次招标项目计划采购产品为全国 8 大区/31 省公司新建 4/5G 融合核心网 (AMF/MME、SMF/SAEGW-C、UPF/SAEGW-U (含不解耦边缘 UPF) 、CHF/CG、语音 PCF、全国 (除 15 城市外) 的移动用户数据 (UDM/UDR) 网元、全国 50 城市的策略控制（数据 PCF/UDR) 及 30 城市的 BOSS 双开 PCF/UDR 设备); 新建 IMS 核心网 (CSCF、VoLTE AS、VoLTE SBC.ENUM/DNS)﹔新建虚拟化平台 (虚拟层软件、SDN 系统、NFVO+，以及系统集成)。