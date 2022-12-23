中国铁路 12306：2023 年铁路春运火车票明日开售

IT之家 12 月 23 日消息，据“中国铁路”公众号消息，2023 年铁路春运自 1 月 7 日开始，2 月 15 日结束。2023 年春运火车票将于 2022 年 12 月 24 日开始发售。

铁路部门表示，随着国家疫情防控政策的优化调整，预计 2023 年铁路春运期间，探亲、旅游等旅客出行需求和企业复工复产、冬季电煤保供等货物运输需求进一步增加。

据介绍，铁路部门将按照“充足安排、按需启动，响应快速、应急有备”原则，科学制定客车开行方案，节前高峰日安排开行旅客列车 6077 对，节后高峰日安排开行旅客列车 6107 对，最大客座能力较疫情前的 2019 年春运增长 11%。根据需要，在部分运力紧张的高铁通道增开夜间高峰线动车组列车，在京广、杭深高铁开行卧铺动车组，满足旅客多样化需求。保持普速旅客列车必要开行规模，持续开好公益性慢火车，保障边远地区群众基本出行。同时，根据铁路 12306 客票预售和候补数据，分析旅客出行规律，动态研判客流走势，梯次安排运力投放，实现运能和需求的精准匹配。

便民利民惠民服务举措方面，铁路部门称落实好国家新发布的铁路旅客运输规程，按照年龄对儿童旅客实行优惠票价，惠及更多未成年旅客；进一步扩大电子客票应用范围，在到站补票和列车补票业务环节全面实施补票电子化；完善 12306 消息通知机制，及时准确向已购票旅客推送列车停运和变更信息；因铁路责任和不可抗力造成旅客退票，联程车票可一并办理退票，免收退票费；将开展互联网订餐的车站由 55 个增加到 76 个，覆盖全国绝大部分动车组列车和长距离普速列车；安排站内便捷中转换乘服务的车站由 80 个增至 100 个，旅客换乘将更加便捷高效。

IT之家了解到，铁路部门在全国 3200 余组动车组列车上推行“铁路畅行”扫码服务，旅客通过扫描座椅扶手上的“铁路畅行码”，可顺畅查询列车正晚点、运行位置、接续车次、交通接驳等出行服务信息；取消学生优惠票仅限寒暑假购买的限制，学生旅客可在一学年内任意时间购买 4 次优惠票；扩大非高峰方向列车票价打折优惠范围和幅度，让旅客获得更多实惠。