消息称字节跳动调整游戏业务，合并国内外发行线转向全球化

IT之家 12 月 23 日消息，字节跳动游戏业务始于 2019 年，去年正式确定游戏品牌名“朝夕光年”，旗下开发 / 发行和投资作品涉及《无尽对决》《航海王热血航线》《漫威 snap》《花亦山心之月》《放置少女》《RO 仙境传说：新世代的诞生》《战锤 40k：战区》等。

据界面新闻，朝夕光年于近日调整了组织架构，原国内和国外发行工作室合并为一个新工作室：ONE Publishing Studio。据称，字节早先已调整为全球化战略的自研体系，现确立“新产品均要求面向全球用户，做全球化立项”的要求。

知情人士表示，字节跳动管理层强调“全球化”和“业务聚焦”。2023 年开始将会有多款全球化产品在不同区域发行。

对于字节跳动的游戏，国内用户可能感觉不是很深刻，但实际上朝夕光年在海外知名度颇高，例如此前同世嘉合作在海外发行该公司旗下的初音未来 IP 游戏《世界计划 缤纷舞台！特邀：初音未来》，还有 DC 正版授权的卡牌手游《DC 英雄放置联盟》。

目前该公司在北京、上海、杭州、深圳有工作室，目前有爱互娱以及沐瞳科技也已经加入朝夕光年，除深圳工作室以外，其余几家工作室皆以研发中重度游戏为工作重心。

Sensor Tower 数据显示，2021 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日，朝夕光年旗下手游在 App Store 和 Google Play 的全球收入超过了 10 亿美元（约 66.9 亿元人民币）。此外，期间手游共产生了约 1.39 亿次安装（不包括国内第三方安卓商店数据）。