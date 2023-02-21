消息称蔚来第四工厂落户安徽滁州，将导入第三品牌“萤火虫”

IT之家 2 月 21 日消息，财联社表示，蔚来汽车整车第四工厂将落户安徽滁州市经济开发区，并将投产蔚来内部代号为“萤火虫”的第三品牌产品。

滁州市相关部门人士透露，该工厂在猎豹汽车原有工厂的基础上进行了整合。“可能到三四月份会有更多的信息公布。”当地招商局有关人士表示。

蔚来创始人秦力洪此前表示，蔚来的新品牌在紧锣密鼓的筹备中，第二品牌内部代号为阿尔卑斯，预计在 2024 年年内开启交付；第三品牌名为萤火虫，是蔚来的小车品牌，将在欧洲首发，预计在 2024 年的第三季度首发。

秦力洪解释为何是在欧洲首发，因为欧洲是一个典型的小车市场，小车在欧洲是主力车型。IT之家提醒，目前“阿尔卑斯”和“萤火虫”都是内部代号，具体品牌名还没有正式公布。

之前有消息称，蔚来正在打造的这个第三品牌“萤火虫”定位中低端市场，主打 10 万元的入门级市场，其在欧洲的首款车型定位类似于比亚迪海豚，约 2-3 万欧元左右。此外，第三品牌由独立于蔚来 NIO 品牌的团队独立运营，目前团队搭建速度在加快，“甚至市场等职能部门已经有多人到位。”

蔚来此前多次声称将推出一个大众品牌，而根据之前的爆料这个大众品牌将命名为“阿尔卑斯”，聚焦中高端市场，车型定价在 15 万元到 30 万元之间，计划 2024 年建成投产。

据悉，在蔚来内部，这三大品牌被视为丰田集团“雷克萨斯、丰田和铃木”的阶梯式矩阵。

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